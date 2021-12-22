Цены на квартиры выросли на 16%, а на дома — почти на 20%

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, цены на квартиры повысились в сравнении с третьим кварталом прошлого года на 16,6%, а цены на дома — на 19,5%. В сравнении со вторым кварталом цены на квартиры выросли на 3,8%, а цены на дома — на 2,5%.

“Изменение индекса цен на жилье было самым большим за последние семь лет. Последний раз изменение индекса выше этого показателя наблюдалось в первом квартале 2014 года, когда оно составило 17,5%”, — прокомментировала Сяйнаст.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья и его расчет производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в третьем квартале повысился по сравнению со вторым кварталом на 2,9% и по сравнению с третьим кварталом 2020 года — на 11,9%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.