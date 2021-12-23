Недвижимость
23.12.2021, 10:50

Банк Эстонии готов ужесточить условия предоставления жилищных кредитов

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ФОТО: Unsplash

Согласно прогнозу Банка Эстонии, в следующем году инфляция достигнет 6,9%, пишет dv.ee со ссылкой на ERR.

Банк Эстонии подчеркивает, что внимательно следит за быстрым ростом цен на недвижимость и долговой нагрузкой населения.

“Учитывая нынешний высокий спрос, новая недвижимость не поступает на рынок в достаточном количестве, что способствует росту цен. Если цены на недвижимость продолжат расти очень быстро, а рост долговой нагрузки населения значительно ускорится, Банк Эстонии готов ужесточить условия предоставления жилищных кредитов”, — сообщает банк.

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