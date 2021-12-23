23.12.2021, 09:30
В Ляэне-Вирумаа житель многоквартирного дома поджег в квартире фейерверк и устроил пожар
ФОТО: Unsplash
В ночь на 22 декабря в Центр тревоги сообщили о взрыве в доме на улице Сяэсе в поселке Тамсалу Ляэне-Вируского уезда. Выяснилось, что жилец квартиры на четвертом этаже поджег дома фейерверк с 25 залпами, в результате чего возник пожар, пишет rus.err.ee.
Люди не пострадали, но к тушению пожара были привлечены две основных машины, две цистерны и машина координаторов спасательных работ. После проверки и вентиляции помещений эвакуированным жильцам дома разрешили вернуться в квартиры.
Устроивший пожар 47-летний мужчина ранее наказывался в уголовном порядке. После инцидента мужчина был задержан правоохранителями.