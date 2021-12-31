ТАБЛИЦА | В Харьюмаа есть спрос на любые квартиры, несмотря на их расположение и качество. Отсюда и рост цен

Число выставленных на продажу квартир сократилось почти во всех муниципалитетах Харьюмаа. Но есть и исключения - например, в волости Кийли и Кейла число квартир на kv.ee значительно выросло. За этим стоят различные проекты развития, увеличившие число предложений.

На kv.ee так можно отметить подорожание цен на квартиры на пару десятков процентов в большинстве мест в Харьюмаа. За ростом цен стоит высокий спрос, в первую очередь в Таллинне, который мощной волной прошелся и по более маленьким участкам квартирного рынка.

Проще говоря, в Харьюмаа есть спрос на любые квартиры, несмотря на их расположение и качество. Это дало продавцам идеальную возможность повысить цены. В свою очередь, быстрый рост цен привлек на рынок спешащих покупателей, что еще больше увеличивает спрос в условиях пониженного предложения.