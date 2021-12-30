ФОТО | В Пирита построят фешенебельный дом с люксовыми квартирами

По словам руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, работы над проектом Lehiku во многих отношениях уникальны в сравнении с предыдущими проектами предприятия. “Бутик-жилище, или, как мы иногда называем наш новый объект — гроздевое / групповое жилище — на самом деле представляет собой по сути рядный дом, но квартиры не выстраиваются в ряд, как обычно, а располагаются как бы гроздью”, — пояснил Нийнемяэ и добавил, что такое расположение гарантирует наличие комнат на солнечной стороне как минимум с двух, а в некоторых квартирах — с трех сторон.

Особенностью, по словам Нийнемяэ, также является то, что проект Lehiku — это всего пять квартир. “Цель Arco Vara — не максимальные объемы, в результате которых может пострадать домашняя атмосфера и уют жилой среды. Lehiku — это действительно микропроект, и он был разработан с учетом конкретной целевой группы — семьи, которая хочет чувство своего дома и комфорт частного дома, но все же предпочитает квартиру”, — сказал глава девелоперской компании. “И, хотя в начале распространения коронавируса был больший интерес к частным домам, достаточно и тех домовладельцев, которые поняли, что этот вариант им не подходит. Они готовы платить за квартиру побольше, отвечающей принципу люксовой современной постройки и с актуальной внутренней отделкой в тихом районе, но который все же находился бы в Таллинне. Сегодня на рынке не так много такой недвижимости”.

Все пять квартир в гроздевом доме Lehiku располагаются на двух этажах и имеют площадь 160-190 квадратных метров. “В каждой квартире четыре спальни, гардеробные, три душевые. Кроме того, во всех квартирах будет построена сауна. У каждой квартиры Lehiku предусмотрена просторная терраса и балкон на втором этаже”, — представил Нийнемяэ этот проект. Парковка находится под домом, а рядом с домом — зеленая зона.

В данном случае партнером Arco Vara по этому проекту развития недвижимости выступает Combicon OÜ. “В ближайшее время предстоит проектирование и планирование строительства. Начало самого строительства запланировано на вторую половину 2022 года, а продажу квартир Arco Vara начнет в начале нового года. По оценке девелоперской компании, инвестиции в данном проекте составят примерно 3,5 миллиона евро.