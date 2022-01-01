Побывай в любимом фильме: 5 домов из кино, которые может арендовать каждый

Представляем вам пять домов из популярных фильмов и сериалов, в которых может остановиться любой желающий. Конечно, с путешествиями сейчас непросто, но никто не запрещает вам запланировать незабываемую поездку на будущее.

Роскошный отель из “Красотки”

Когда-то культовая история любви покорила сердца публики. В фильме “Красотка” персонаж Ричарда Гира приглашал героиню Джулии Робертс провести с ним ночь в элитном отеле Beverly Wilshire легендарной сети Four Seasons, расположенном в Беверли-Хиллз. И вы вполне можете стать его постояльцем!

Вам будут доступны стильные номера с шикарным видом, а если появится желание почувствовать себя звездой с экрана, в отеле предусмотрена особая услуга “Красотка на один день” (“Pretty Woman” for a Day).

В пакет включены пребывание в президентском номере, экскурсия по самым известным модным домам Родео-драйв с личным консультантом по гардеробу и стилистом, эксклюзивный ужин в лучшем ресторане, посещение спа-салона и ароматическая ванна. Вопросом брони необходимо озаботиться заранее, прожить в отеле нужно минимум два дня, а обойдется такое удовольствие в 15 000 долларов.

Тот самый дом Беллы из фильма “Сумерки”

Если вы являетесь поклонником вампирской саги, оформляйте американскую визу и отправляйтесь в город Сент-Хеленс. Именно здесь находится дом, в котором Белла жила со своим отцом и тосковала по Эдварду. Здание построено в 1930-х годах, а бронировать его нужно за год до поездки.

Вы сможете поужинать за обеденным столом, который использовался во время съемок, увидеть сладкие сны в спальне Беллы и даже посмотреть на ее постельное белье — хозяева бережно сохранили его как необычный сувенир. Но будьте осторожны: за шумную вечеринку можно получить не выговор от Чарли, а штраф от владельцев в размере 250 долларов. Одна ночь будет стоить примерно 340 евро.

Шикарная вилла из сериала “Большая маленькая ложь”