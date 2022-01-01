Побывай в любимом фильме: 5 домов из кино, которые может арендовать каждый
Во время съемок фильмов и сериалов команда выбирает самые разные площадки — от отелей с мировым именем до скромных квартир в заброшенных районах. И это отличная новость для всех заинтересованных зрителей: у них появляется шанс почувствовать себя на месте главного героя и проникнуться атмосферой с экрана, пишет Inmyroom.
Представляем вам пять домов из популярных фильмов и сериалов, в которых может остановиться любой желающий. Конечно, с путешествиями сейчас непросто, но никто не запрещает вам запланировать незабываемую поездку на будущее.
Роскошный отель из “Красотки”
Когда-то культовая история любви покорила сердца публики. В фильме “Красотка” персонаж Ричарда Гира приглашал героиню Джулии Робертс провести с ним ночь в элитном отеле Beverly Wilshire легендарной сети Four Seasons, расположенном в Беверли-Хиллз. И вы вполне можете стать его постояльцем!
Вам будут доступны стильные номера с шикарным видом, а если появится желание почувствовать себя звездой с экрана, в отеле предусмотрена особая услуга “Красотка на один день” (“Pretty Woman” for a Day).
В пакет включены пребывание в президентском номере, экскурсия по самым известным модным домам Родео-драйв с личным консультантом по гардеробу и стилистом, эксклюзивный ужин в лучшем ресторане, посещение спа-салона и ароматическая ванна. Вопросом брони необходимо озаботиться заранее, прожить в отеле нужно минимум два дня, а обойдется такое удовольствие в 15 000 долларов.
Тот самый дом Беллы из фильма “Сумерки”
Если вы являетесь поклонником вампирской саги, оформляйте американскую визу и отправляйтесь в город Сент-Хеленс. Именно здесь находится дом, в котором Белла жила со своим отцом и тосковала по Эдварду. Здание построено в 1930-х годах, а бронировать его нужно за год до поездки.
Вы сможете поужинать за обеденным столом, который использовался во время съемок, увидеть сладкие сны в спальне Беллы и даже посмотреть на ее постельное белье — хозяева бережно сохранили его как необычный сувенир. Но будьте осторожны: за шумную вечеринку можно получить не выговор от Чарли, а штраф от владельцев в размере 250 долларов. Одна ночь будет стоить примерно 340 евро.
Шикарная вилла из сериала “Большая маленькая ложь”
Мечтали побывать в особняке Риз Уизерспун? Элитный дом, расположенный в Малибу, к вашим услугам! Арендаторы предлагают вам засыпать и просыпаться под звуки волн (здание находится прямо у океана) или наслаждаться чашечкой кофе на террасе.
В главном доме площадью 557 м² есть шесть спален, камин, терраса с джакузи, а в небольшом двухэтажном гостевом доме с комфортом разместится целая семья. В распоряжении гостей полностью оборудованная кухня, уютная гостиная, обеденная зона с видом на океан и площадка для барбекю на заднем дворе. Роскошная жизнь стоит недешево: за путешествие в кино придется отдать 3000–5000 долларов за ночь.
Отель из “Трудностей перевода”
Мечтали побывать в Японии? Совместите приятное с полезным и остановитесь в отеле Park Hyatt Tokyo, который появлялся в драме “Трудности перевода”. Гостиница находится на верхних этажах небоскреба, а из окон вы сможете любоваться горой Фудзи и оживленным районом Синздюку. При желании можно устроить заплыв в бассейне на высоте.
Для оформления номеров использовали деревянные панели Хоккайдо, а постельное белье сшито из египетского хлопка. В двухместном номере стоимостью от 346 до 420 евро за ночь предусмотрено все для комфортного пребывания постояльцев — от фена и уютного халата до кофемашины и рабочего уголка.
Уютная вилла Марианны из сериала “Нормальные люди”
Ирландский драматический сериал нашел свою преданную аудиторию, и, если вы входите в ее число, смело сбегайте из мегаполиса в итальянскую виллу Марианны. Дом расположен в 30 километрах от Рима, и постройка имеет не только кинематографическую ценность — здание принадлежит одной и той же семье целых 150 лет.
Внутри есть две уютные спальни с историческими интерьерами, уютная столовая, гостиная, скромная кухня и бассейн. Аренда одной из спален будет стоить всего 47 евро, но стоит учесть неприятный нюанс: ближайшие доступные даты есть только осенью 2022 года.