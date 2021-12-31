Игры и безграничная фантазия детей привели к особенно необычным случаям домашнего ущерба

В нескольких случаях во время Рождества экран телевизора пострадал от удара игрушкой, или же ущерб возник в результате активной игры — например, в одном случае дети играли в комнате с мячом, что привело к поломке телевизора. Всего похожих случаев произошло по меньшей мере восемь.