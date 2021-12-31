Недвижимость
31.12.2021, 09:10

Игры и безграничная фантазия детей привели к особенно необычным случаям домашнего ущерба

 
ФОТО: Unsplash

Страховая фирма PZU Kindlustus вспомнила произошедшие в завершающемся году случаи имущественного ущерба, руку к которому приложили дети. Можно отметить, что как в рождественскую неделю, так и в другое время в результате игр пострадало немало телевизоров.

В нескольких случаях во время Рождества экран телевизора пострадал от удара игрушкой, или же ущерб возник в результате активной игры — например, в одном случае дети играли в комнате с мячом, что привело к поломке телевизора. Всего похожих случаев произошло по меньшей мере восемь.

Завершающийся год принес с собой целый ряд случаев ущерба, к возникновению которого приложили руку дети, например:

  • ребенок положил ключи от машины в печь, в результате чего они получили повреждения от жара
  • ребенок поцарапал телевизор отверткой
  • ребенок испортил телевизор, ловя муху
  • годовалый ребенок ударил по телевизору вантузом
  • ребенок написал на пол, в результате чего пол промок и почернел
  • ребенок бросил iPad и телефон в унитаз
  • ребенок взял телефон в ванну, и его не успели остановить — в результате устройство было повреждено водой
  • ребенок вылил на диван зеленку
  • ребенок прожег феном дыру в диване
  • трехлетний ребенок в ванной положил на сливное отверстие раковины бумагу и оставил водопроводный кран открытым
  • трехлетний ребенок знакомых камнем поцарапал машину
  • ребенок разрезал ножом покрытие дивана
  • ребенок откусил кусок обивки двери
  • ребенок стянул со стола скатерть вместе с телефоном и цветочной вазой
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