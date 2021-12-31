31.12.2021, 09:10
Игры и безграничная фантазия детей привели к особенно необычным случаям домашнего ущерба
ФОТО: Unsplash
Страховая фирма PZU Kindlustus вспомнила произошедшие в завершающемся году случаи имущественного ущерба, руку к которому приложили дети. Можно отметить, что как в рождественскую неделю, так и в другое время в результате игр пострадало немало телевизоров.
В нескольких случаях во время Рождества экран телевизора пострадал от удара игрушкой, или же ущерб возник в результате активной игры — например, в одном случае дети играли в комнате с мячом, что привело к поломке телевизора. Всего похожих случаев произошло по меньшей мере восемь.
Завершающийся год принес с собой целый ряд случаев ущерба, к возникновению которого приложили руку дети, например:
- ребенок положил ключи от машины в печь, в результате чего они получили повреждения от жара
- ребенок поцарапал телевизор отверткой
- ребенок испортил телевизор, ловя муху
- годовалый ребенок ударил по телевизору вантузом
- ребенок написал на пол, в результате чего пол промок и почернел
- ребенок бросил iPad и телефон в унитаз
- ребенок взял телефон в ванну, и его не успели остановить — в результате устройство было повреждено водой
- ребенок вылил на диван зеленку
- ребенок прожег феном дыру в диване
- трехлетний ребенок в ванной положил на сливное отверстие раковины бумагу и оставил водопроводный кран открытым
- трехлетний ребенок знакомых камнем поцарапал машину
- ребенок разрезал ножом покрытие дивана
- ребенок откусил кусок обивки двери
- ребенок стянул со стола скатерть вместе с телефоном и цветочной вазой