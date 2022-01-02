Недвижимость
02.01.2022, 15:50

ТОП за 2021 год | Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой квартирой в Эстонии превысила миллион евро

 
ФОТО: Shuttersock

В 2021 году самая дорогая сделка на эстонском рынке квартир была совершена в Таллинне за 1,088 млн евро. В вот дешевле всего продали квартиру в Нарве — всего за 1 евро, сообщает LVM Kinnisvara

В ушедшем году в Пярну самая дорогая квратира была продана за 520 000 евро, а в Тарту — за 450 000 евро.

Кроме Нарвы за 1 евро также была продана квартира в Пайде. В Таллинне самая дешевая сделка составила всего 3750 евро.

Самые дорогие квартиры в эстонских городах в 2021 году:

  • Таллинн — 1 088 000 €
  • Пярну — 520 000 €
  • Тарту — 450 000 €
  • Хаапсалу — 260 000 €
  • Выру — 258 000 €
  • Курессааре — 195 000 €
  • Раквере — 179 000 €
  • Рапла — 158 760 €
  • Нарва — 157 000 €
  • Пылва — 151 031 €
  • Вильянди — 150 000 €
  • Пайде — 96 000 €
  • Кярдла — 75 000 €
  • Йыгева — 50 000 €
  • Валга — 40 000 €


Самые дешевые квартиры в эстонских городах в 2021 году:

  • Нарва — 1 €
  • Пайде — 1 €
  • Валга — 100 €
  • Выру — 100 €
  • Пярну — 500 €
  • Тарту — 1 000 €
  • Раквере — 1 500 €
  • Йыгева — 2 500 €
  • Хаапсалу — 3000 €
  • Пылва — 3 500 €
  • Таллинн — 3750 €
  • Рапла — 5 000 €
  • Вильянди — 5000 €
  • Кярдла — 8 000 €
  • Курессааре — 12 000 €
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