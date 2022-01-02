02.01.2022, 15:50
ТОП за 2021 год | Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой квартирой в Эстонии превысила миллион евро
ФОТО: Shuttersock
В 2021 году самая дорогая сделка на эстонском рынке квартир была совершена в Таллинне за 1,088 млн евро. В вот дешевле всего продали квартиру в Нарве — всего за 1 евро, сообщает LVM Kinnisvara
В ушедшем году в Пярну самая дорогая квратира была продана за 520 000 евро, а в Тарту — за 450 000 евро.
Кроме Нарвы за 1 евро также была продана квартира в Пайде. В Таллинне самая дешевая сделка составила всего 3750 евро.
Самые дорогие квартиры в эстонских городах в 2021 году:
- Таллинн — 1 088 000 €
- Пярну — 520 000 €
- Тарту — 450 000 €
- Хаапсалу — 260 000 €
- Выру — 258 000 €
- Курессааре — 195 000 €
- Раквере — 179 000 €
- Рапла — 158 760 €
- Нарва — 157 000 €
- Пылва — 151 031 €
- Вильянди — 150 000 €
- Пайде — 96 000 €
- Кярдла — 75 000 €
- Йыгева — 50 000 €
- Валга — 40 000 €
Самые дешевые квартиры в эстонских городах в 2021 году:
- Нарва — 1 €
- Пайде — 1 €
- Валга — 100 €
- Выру — 100 €
- Пярну — 500 €
- Тарту — 1 000 €
- Раквере — 1 500 €
- Йыгева — 2 500 €
- Хаапсалу — 3000 €
- Пылва — 3 500 €
- Таллинн — 3750 €
- Рапла — 5 000 €
- Вильянди — 5000 €
- Кярдла — 8 000 €
- Курессааре — 12 000 €