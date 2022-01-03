Мертвые души и прописка: в новой квартире одинокая пенсионерка осталась без пособия

“Я купила квартиру в Кивиыли, это было в 2005 году. У продавца был брат Александр, зарегистрированный в этой квартире, но он сбежал в Россию. Где он был в России, брат не знал. Естественно, продавцу не разрешили продавать эту недвижимость вместе с жильцом. Продавец пошел в горуправу Кивиыли и подал заявление. Не знаю, через какой срок, но пришел ответ, что Александра признали без вести пропавшим. Родственники до сих пор не знают, где он и жив ли вообще.

Продавцу разрешили продать недвижимость. Сделку оформили летом 2005 года. В договоре есть пункт, что в квартире никто не зарегистрирован.

Приходило одно или два письма на имя Александра, но я их отправляла обратно. Дело в том, что я не жила в этой квартире и не была в ней прописана — у меня был дом в деревне Люганузе. В апреле этого года я продала дом. По состоянию здоровья уже не смогла его содержать. Зарегистрировалась в той квартире в Кивиыли.

Подходит октябрь, я жду 115 евро для одиноких пенсионеров… Все получили, а я нет. Хотя я каждый год их получала. Поехала в Кохтла-Ярве в социальный отдел, а мне говорят: “Вы не одна, у вас прописан Александр”. Я им говорю, что не знаю этого человека, что, скорее всего, его нет в живых. По разговорам его родственников, они тоже не знают о нем ничего. А мне в ответ: “Вы ничего не получите, так как вы живете вдвоем”.

Я стала спрашивать, как же так, что неизвестный мне человек у меня прописан. А мне отвечают: “Вы сами виноваты, надо было раньше узнавать, прописан у вас кто-то или нет”. А я стою, как дура, и ничего не понимаю. Может быть, кому-то показалось, что я дементная: да, я пожилой человек, не пользуюсь компьютером, кнопочный телефон, здоровье подкачало после гибели сына… Но так вы здесь сидите, чтобы мне объяснить. Но они только твердят: “Вы сами виноваты, получите в следующем году”.