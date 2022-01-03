Мертвые души и прописка: в новой квартире одинокая пенсионерка осталась без пособия
“Пишу вам письмо не с жалобой, а просто хочу получить разъяснения по своим вопросам. Вот у меня такая проблема”, — пишет читательница “МК-Эстонии” из Кивиыли.
“Я купила квартиру в Кивиыли, это было в 2005 году. У продавца был брат Александр, зарегистрированный в этой квартире, но он сбежал в Россию. Где он был в России, брат не знал. Естественно, продавцу не разрешили продавать эту недвижимость вместе с жильцом. Продавец пошел в горуправу Кивиыли и подал заявление. Не знаю, через какой срок, но пришел ответ, что Александра признали без вести пропавшим. Родственники до сих пор не знают, где он и жив ли вообще.
Продавцу разрешили продать недвижимость. Сделку оформили летом 2005 года. В договоре есть пункт, что в квартире никто не зарегистрирован.
Приходило одно или два письма на имя Александра, но я их отправляла обратно. Дело в том, что я не жила в этой квартире и не была в ней прописана — у меня был дом в деревне Люганузе. В апреле этого года я продала дом. По состоянию здоровья уже не смогла его содержать. Зарегистрировалась в той квартире в Кивиыли.
Подходит октябрь, я жду 115 евро для одиноких пенсионеров… Все получили, а я нет. Хотя я каждый год их получала. Поехала в Кохтла-Ярве в социальный отдел, а мне говорят: “Вы не одна, у вас прописан Александр”. Я им говорю, что не знаю этого человека, что, скорее всего, его нет в живых. По разговорам его родственников, они тоже не знают о нем ничего. А мне в ответ: “Вы ничего не получите, так как вы живете вдвоем”.
Я стала спрашивать, как же так, что неизвестный мне человек у меня прописан. А мне отвечают: “Вы сами виноваты, надо было раньше узнавать, прописан у вас кто-то или нет”. А я стою, как дура, и ничего не понимаю. Может быть, кому-то показалось, что я дементная: да, я пожилой человек, не пользуюсь компьютером, кнопочный телефон, здоровье подкачало после гибели сына… Но так вы здесь сидите, чтобы мне объяснить. Но они только твердят: “Вы сами виноваты, получите в следующем году”.
В ноябре получила письмо из горуправы, что этот человек выписан из моей квартиры. Мне бы хоть сказали при регистрации, что у меня там прописан кто-то! У меня еще в Кивиыли есть недвижимость, я бы там прописалась.
Потом я ездила и в другие организации, и везде мне отвечали: “Вы сами виноваты”. Мол, у нас в Эстонии таких случаев много. А я все равно не пойму. Я законопослушный человек, верю в законы Эстонии. Договор заверен нотариусом, с печатью. Написано, что квартира без жильцов. А я почему-то не должна этому верить и должна перепроверять. Я даже не знаю, куда я должна обращаться, в какую организацию. И почему я должна сомневаться в работе нотариуса?
Я хочу, чтобы вы написали и предупредили людей, что могут продать квартиру с людьми, с мертвыми душами. Хотелось бы, чтобы об этом и нотариус предупреждал, что надо проверять, если так законы несовершенны. Я думаю, что пожилые люди очень доверчивы и не будут проверять или перепроверять”.
От редакции:
В Эстонии нет понятия прописки, а есть понятие регистрации по месту жительства. Это формальное прикрепление к определенному адресу, по которому зарегистрированный человек никаких прав на жилье не имеет. Например, зарегистрироваться по месту жительства могут квартиросъемщики.
В Эстонии нередки случаи, когда кто-то остается зарегистрированным на жилплощади, к которой давно не имеет отношения. Именно поэтому ежегодно через СМИ накануне выплаты пособия чиновники советуют обратиться в самоуправление по месту жительства и узнать, прописаны ли вы одни и были ли прописаны одни по состоянию на 1 апреля. И если нет, и на вашей территории каким-то образом стали числиться те, кто на самом деле там не живет, необходимо их выписать, чтобы хотя бы в следующем году не остаться без положенных денег.