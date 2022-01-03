Элитная жизнь: про самые дорогие дома, квартиры, автомобили и яхты от Эстонии до Украины

— Мы уже несколько лет наблюдаем за рынком недвижимости в Эстонии. Можем говорить о том, что очень часто на продажу выставляют шикарные дворцы и особняки. К примеру, усадьба Трийги, которая имеет площадь больше 1500 кв.м. Но такую недвижимость очень редко покупают. В основном состоятельные эстонцы сами строят себе частные дома или ищут их недалеко от Таллинна или Тарту . Но элитной недвижимости, как и автомобилей, в Эстонии достаточно. Поэтому спрос будет, даже в ковидные времена,— говорит Артем Уманец.

Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, в Эстонии очень популярны именно дома.

Яхта. Galeon530 Yacht получила первичную регистрацию в 2009 году. Пространство нижней палубы включает три каюты, в которых с комфортом могут разместиться до восьми человек. На верхней палубе есть роскошный холл, широкая площадка для купания. Цена — 1 млн 100 тысяч евро.

Автомобиль. Одно из самых дорогих предложений на автомобильном рынке Эстонии — внедорожник Mercedes-Benz G 500, который был выпущен в 2015 году. Этот автомобиль редкой комплектации — с откидной крышей. Имеет двигатель объёмом 5,5 л. Пробег составляет всего 10 тысяч км. Цена — 339 тысяч евро.

Квартира. Самый дорогой в Эстонии 4-комнатный пентхаус расположен в центре Таллинна, на 18 этаже в башне Ярве. Обставлен роскошной мебелью. Из окон открывается очаровательный вид на озеро Юлемисте и город. Площадь жилья составляет 160 кв.м. У квартиры три парковочных места (одно место с зарядкой для электромобиля). Цена — 1 млн 390 тысяч евро.

Дом. Одно из самых дорогих предложений на рынке — уникальное поместье на берегу моря, которое расположено на полуострове Виймси в деревне Рохунеэме . Площадь дома составляет 227 кв.м., а участка — 6092 кв.м. В доме пять комнат, из окон которых открывается прекрасный вид на Таллиннский залив , острова Красули и Аэгна . Расстояние до центра Таллинна , порта и аэропорта — 20 км. Цена — 3 млн 160 тысяч евро.

Латвия — дворец-новостройка и квартира в Юрмале

Дом. К продаже предлагается эксклюзивный дом на первой линии от моря в Меллужи, который недавно был построен. Общая площадь дома — 1200 кв.м. Как говорят продавцы, классический стиль был создан лучшими латвийскими и итальянскими дизайнерами. В доме имеется просторная гостиная, кабинет, комната отдыха, пять спален, гардероб и подсобное помещение. Цена — 6 млн евро.

Квартира. Jurmala Park House — это новый респектабельный жилой проект, который расположен в самом центре Юрмалы. Именно тут находится самая дорогая 4-комнатная квартира, площадь которой составляет 166 кв.м. Апартаменты расположены на 7 этаже. Цена — 4 млн 735 тысяч евро.

Автомобиль. Porsche Cayenne Turbo — самый дорогой автомобиль, который продается на данный момент в Латвии. Был выпущен в 2020 году. Имеет бензиновый двигатель объемом 4 литра. Цена — 132 тысячи 500 евро.

Катер. Этот катер Aquador был выпущен в 2019 году. Имеет всё необходимое оборудование для плавания по внутренним и внешним водам. Цена — 165 тысяч евро.

— Латвия действительно удивляет дорогой недвижимостью. Причем самые дорогие квартиры и дома находятся не в Риге, а в Юрмале. Тут часто можно увидеть и шикарные автомобили, чего не скажешь про яхты — в Латвии они не популярны. Но уверен, было бы море поглубже, мы бы могли видеть их на причалах Юрмалы, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

Литва — вилла на берегу моря и квартира с баней

Дом. Современная вилла расположена в центре Паланги, в ста метрах от берега моря. В ней расположены восемь комнат на трёх этажах. Во дворе бассейн и баня на дровах. Площадь составляет 450 кв.м. Цена — 3 млн 127 тысяч евро.

Квартира. Эти апартаменты расположены в самом центре Вильнюса, недалеко от Ратушной площади. Год постройки — 2009. Имеют площадь 204 кв.м. В просторном доме есть гостиная, столовая и кухонная зона, две спальни, три ванные комнаты, турецкая баня с джакузи, гардеробы. Цена — 1 млн 690 тысяч евро.