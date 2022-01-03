Итальянский город предложит жилье в аренду за один евро в месяц

Оллолаи — небольшое поселение, удаленное от побережья Сардинии. Местная администрация активно пытается решить проблему депопуляции, и одной из мер стала сдача коммерческой и жилой недвижимости в аренду по льготным ставкам. Изначально потенциальным съемщикам предложат около 30 домов и 20 коммерческих помещений.

В акции могут участвовать как итальянские, так и иностранные граждане. Основное требование — подтвердить свое желание переехать в муниципалитет Оллолаи и наличие плана жизни в сардинской глуши (его попросят раскрыть во время специального собеседования).

Арендная плата в размере 1 евро будет взиматься в течение пяти лет, после чего ее увеличат до рыночного уровня (приблизительно 250 евро в месяц).

В 2018 году власти Оллолаи объявили распродажу недвижимости за один евро. Покупателям предложили примерно 200 домов и идеальную жизнь в окружении озер, рек и и холмов. Стоимость реконструкции устаревших зданий тогда оценивалась в 25 тысяч евро за каждый объект.