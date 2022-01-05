ФОТО | В конкурсе "Бетонное строение 2021 года" принимает участие 16 интересных объектов

“Широкий географический охват конкурса бетонных строений своими зданиями и сооружениями демонстрируют три крупнейших города Эстонии, а также Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также три волости Харьюмаа”, — сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. “Широкая палитра конкурса и бетонных строений характеризуется и типами участвующих в конкурсе строений: офисные здания, дом попечения, школы, многоквартирные дома, скейт-парк, портовый терминал, мосты, учреждение здравоохранения, тоннели”, — добавил Леэтма.

По словам Имре Леэтма, одним из ключевых слов начавшегося конкурса можно назвать смелое использование бетона в публичном городском пространстве в качестве элементов городского дизайна, начиная с круизного причала Таллиннского порта и тоннелей и виадука улицы Рийа-Ваксали в Тарту до скейт-парка парка Тондираба.

Правление Союза бетона Эстонии утвердило все представленные на конкурс 16 строений в качестве номинантов конкурса “Бетонное строение 2021 года”.

“Прошедший год бетонных строений можно назвать годом строительства мостов и тоннелей — в конкурсе принимает участие целых пять мостов-тоннелей, — сказал исполнительный директор Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола. — Среди них представлен и первый готовый виадук проекта Rail Baltica — виадук Саустинымме на Таллиннской окружной дороге”.

На титул бетонного строения 2021 года претендуют::

1. Разноуровневый перекресток Ааспере, виадук Ванамыйса и пешеходный тоннель Саусте, шоссе Таллинн-Нарва, волость Хальяла, Ляэне-Вирумаа





2. Ахтмеский центр активного лечения и здоровья, Илмаяама 14 и 12, Ахтме, Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа

3. Ajamaja, Ротерманни 6, Таллинн

4. Дом для людей с особыми потребностями, Мериметса теэ 3, Пыхья-Таллинн, Таллинн

5. Kadaka Metsapark, многоквартирные дома, Эхитаяте теэ 91/1 и 91/2, а также Кадака теэ 141 и 141a, Мустамяэ, Таллинн

6. Школа Киндлусе, Рохелусе теэ 4, Ярвекюла, волость Раэ, Харьюмаа

7. Многоквартирные дома Lahekalda I этап, Паэкалда 22, 24 и 24a, Ласнамяэ, Таллинн