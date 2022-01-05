ФОТО | В конкурсе "Бетонное строение 2021 года" принимает участие 16 интересных объектов
“Широкий географический охват конкурса бетонных строений своими зданиями и сооружениями демонстрируют три крупнейших города Эстонии, а также Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также три волости Харьюмаа”, — сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. “Широкая палитра конкурса и бетонных строений характеризуется и типами участвующих в конкурсе строений: офисные здания, дом попечения, школы, многоквартирные дома, скейт-парк, портовый терминал, мосты, учреждение здравоохранения, тоннели”, — добавил Леэтма.
По словам Имре Леэтма, одним из ключевых слов начавшегося конкурса можно назвать смелое использование бетона в публичном городском пространстве в качестве элементов городского дизайна, начиная с круизного причала Таллиннского порта и тоннелей и виадука улицы Рийа-Ваксали в Тарту до скейт-парка парка Тондираба.
Правление Союза бетона Эстонии утвердило все представленные на конкурс 16 строений в качестве номинантов конкурса “Бетонное строение 2021 года”.
“Прошедший год бетонных строений можно назвать годом строительства мостов и тоннелей — в конкурсе принимает участие целых пять мостов-тоннелей, — сказал исполнительный директор Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола. — Среди них представлен и первый готовый виадук проекта Rail Baltica — виадук Саустинымме на Таллиннской окружной дороге”.
На титул бетонного строения 2021 года претендуют::
1. Разноуровневый перекресток Ааспере, виадук Ванамыйса и пешеходный тоннель Саусте, шоссе Таллинн-Нарва, волость Хальяла, Ляэне-Вирумаа
2. Ахтмеский центр активного лечения и здоровья, Илмаяама 14 и 12, Ахтме, Кохтла-Ярве, Ида-Вирумаа
3. Ajamaja, Ротерманни 6, Таллинн
4. Дом для людей с особыми потребностями, Мериметса теэ 3, Пыхья-Таллинн, Таллинн
5. Kadaka Metsapark, многоквартирные дома, Эхитаяте теэ 91/1 и 91/2, а также Кадака теэ 141 и 141a, Мустамяэ, Таллинн
6. Школа Киндлусе, Рохелусе теэ 4, Ярвекюла, волость Раэ, Харьюмаа
7. Многоквартирные дома Lahekalda I этап, Паэкалда 22, 24 и 24a, Ласнамяэ, Таллинн
8. Музыкальная студия Mary Kay, Альфагатен 1, Мёлндал, Швеция
9. Тоннели велодорожки Мяннику и Лийва, Таллинн
10. Пярнуское общее здание, Таммсааре 61, Пярну
11. Тоннели и виадук улицы Рийа-Ваксали, Тарту
12. Мост Siug, соединяющая улицы Гонсиори и Маяка велодорожка, Ласнамяэ, Таллинн
13. Государственная гимназия Табасалу и Основная школа Табасалу, Кооли 7/Ноорусе 6, волость Харку, Харьюмаа
14. Виадук Саустинымме на Таллиннской окружной дороге, волость Саку, Харьюмаа
15. Круизный терминал Таллиннского порта, Логи 4/2, Таллинн
16. Скейт-парк в парке Тондираба, Ласнамяэ, Таллинн
Цель конкурса — найти и отметить строения, привлекательный внешний вид, а также эффективное и экономное исполнение которых демонстрируют преимущества и возможности бетона как отечественного строительного материала.
Победит объект или процедура, в создание которых значительный трудовой вклад внесли зарегистрированные в Эстонии предприятия и были задействованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм в проектировании и строительстве объекта, а также уровень требовательности, качество, а также инновационность.
Главный приз конкурса получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик, проектировщик, строитель объекта-победителя, поставщик бетона и опалубки.
В жюри проводимого в двадцать второй раз конкурса входят представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза строительных предприятий Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Эстонского союза предприятий по строительным консультациям, Эстонского союза производителей строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие строительные темы.
Жюри конкурса начнет работу в январе.
Победитель будет объявлен на Дне бетона в марте месяце 2022 года.