Банк: средняя сумма по жилищным кредитам установила в декабре новый рекорд

По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, средняя сумма кредита в прошлом году росла быстрее, чем цены на недвижимость. “Столь быстрый рост является признаком роста как цен, так и доходов, потому что без последнего такой скачок объёма кредитов всего за один год был бы невозможен”, — сказала Пехтер и отметила, что межбанковская конкуренция также способствует росту, в результате кредиты становятся более выгодными и процентные ставки снижаются. “Небольшие банки активно работают на рынке, к тому же всё больше и больше людей, обращаясь за кредитами, осознают необходимость получать для сравнения предложения от нескольких поставщиков услуг”, — добавила Пехтер.

Если в декабре 2020 года средняя сумма в ходатайстве о жилищном кредите в Bigbank составляла 97 900 евро, то к июню 2021 года она выросла на 16,9 процента до 114 400 евро. “Станет ли декабрьский рекорд в 141 800 евро свидетельством новой тенденции или произойдёт некоторая коррекция в сторону прежних показателей, мы увидим уже в первом квартале. Однако, поскольку цены на недвижимость продолжают расти, никаких значительных изменений всё же не ожидается”, — пояснила Пехтер.

“Из-за роста цен на недвижимость значительному количеству людей пришлось отложить покупку жилья, потому что их доходы росли не так быстро, как цены”, — сказала Пехтер, добавив, что именно поэтому в Bigbank людей всё больше интересуют кредиты с особым платёжным графиком. “К примеру, если у молодой семьи есть возможность в течение десяти лет ежемесячно платить только проценты, а выплату основной суммы кредита отложить на более поздний период, то эта семья может себе позволить купить более дорогой дом уже сегодня. Кроме того, доходы со временем имеют тенденцию расти, к тому же, в более широком смысле инфляция сделает платежи с годами ещё более доступными”, — сказала Пехтер.

Bigbank — специализирующийся на кредитовании эстонский коммерческий банк с международным охватом, объём баланса которого в 2021 году превысил один миллиард евро.