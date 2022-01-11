Крупнейшая сделка на рынке недвижимости стран Балтии в конце 2021 года: проданы три объекта в Таллинне и его окрестностях
В последние дни декабря 2021 года фондовая управляющая компания East Capital Real Estate заключила договор о продаже трех объектов недвижимости, расположенных в Таллинне и его окрестностях: логистического парка J13, логистического парка Rimi и бизнес-центра Metro Plaza. Общая арендуемая площадь зданий составляет 66 000 квадратных метров. Новым владельцем активов стала компания OÜ Neoinvesteeringud.
Логистический парк J13 находится неподалеку от Таллинна в Тянассильма и состоит из двух зданий с арендуемой площадью в 40 000 квадратных метров. Фонд недвижимости East Capital Real Estate II являлся собственником и управляющим комплекса с 2012 года.
Расположенный вблизи Таллинна логистический парк Rimi является, как следует из названия, эстонским логистическим центром и головным офисом Rimi с арендуемой площадью в 18 000 квадратных метров. Фонд недвижимости East Capital Real Estate II являлся собственником и управляющим логистического парка с 2014 года.
Современное офисное здание класса А+ Metro Plaza расположено в самом центре Таллинна. В здании 7 надземных этажей и 2 подземных парковочных этажа, арендуемая площадь составляет 7300 квадратных метров. Воздействие здания на окружающую среду, его энергоэффективность, а также забота о благополучии сотрудников и посетителей были отмечены экологическим знаком Breeam Green Label уровня “очень хорошо”. Фонд недвижимости East Capital Real Estate II являлся собственником и управляющим здания с 2014 года.
По словам исполнительного директора East Capital Real Estate Мадиса Райдма, в рамках сделки были проданы все активы учрежденного в 2012 году фонда ECBPF II. Первоначальный общий объем активов фонда составлял 126 миллионов евро, а за 9 лет работы фонд зарабатывал для своих пайщиков в среднем 15% дохода в год и увеличил стартовую инвестицию в 2,3 раза.
OÜ Neoinvesteeringud — основанная на эстонском капитале холдинговая компания, одним из направлений деятельности которой является инвестирование в недвижимость. Член правления OÜ Neoinvesteeringud Андерс Андерсон: “Активы, приобретенные у East Capital Real Estate, подходят для нашего портфеля, ими хорошо управляли, и они отличаются выгодным стратегическим расположением. Мы уверены в том, что сможем предоставлять качественные услуги существующим и будущим арендаторам и стать для них долгосрочным партнером. Я благодарю East Capital Real Estate II, Redgate Capital и Newsec Baltics за приятно и профессионально проведенную сделку”.
Сделку консультировали Ellex Raidla и Redgate Capital в сотрудничестве с Newsec Baltics. Сделка вступит в силу в начале 2022 года после получения одобрения Департамента конкуренции. Цена сделки не разглашается по соглашению сторон.