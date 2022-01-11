Крупнейшая сделка на рынке недвижимости стран Балтии в конце 2021 года: проданы три объекта в Таллинне и его окрестностях

Логистический парк J13 находится неподалеку от Таллинна в Тянассильма и состоит из двух зданий с арендуемой площадью в 40 000 квадратных метров. Фонд недвижимости East Capital Real Estate II являлся собственником и управляющим комплекса с 2012 года.

Расположенный вблизи Таллинна логистический парк Rimi является, как следует из названия, эстонским логистическим центром и головным офисом Rimi с арендуемой площадью в 18 000 квадратных метров. Фонд недвижимости East Capital Real Estate II являлся собственником и управляющим логистического парка с 2014 года.

Современное офисное здание класса А+ Metro Plaza расположено в самом центре Таллинна. В здании 7 надземных этажей и 2 подземных парковочных этажа, арендуемая площадь составляет 7300 квадратных метров. Воздействие здания на окружающую среду, его энергоэффективность, а также забота о благополучии сотрудников и посетителей были отмечены экологическим знаком Breeam Green Label уровня “очень хорошо”. Фонд недвижимости East Capital Real Estate II являлся собственником и управляющим здания с 2014 года.

По словам исполнительного директора East Capital Real Estate Мадиса Райдма, в рамках сделки были проданы все активы учрежденного в 2012 году фонда ECBPF II. Первоначальный общий объем активов фонда составлял 126 миллионов евро, а за 9 лет работы фонд зарабатывал для своих пайщиков в среднем 15% дохода в год и увеличил стартовую инвестицию в 2,3 раза.