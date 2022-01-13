"Бум и ралли": большой обзор жилищных кредитов 2021 года

Весь прошлый год характеризовался исключительно активным рынком недвижимости и жилищного кредитования, который набрал обороты уже во второй половине 2020 года. В 2021 году рост новых жилищных кредитов в Эстонии составил 39%. Говорили о буме и ралли. Некоторые люди, опасаясь роста цен на недвижимость, совершили давно запланированную покупку. В 2021 году на рынке недвижимости совершались сделки с использованием денег, снятых из пенсионных ступеней. Эти деньги использовались в основном для самофинансирования. Реже средства второй ступени использовались для выкупа жилья.

Средний размер жилищного кредита

Средний размер жилищного кредита увеличился на 9000 евро и составил 103 000 евро. Средняя сумма кредита варьируется от региона к региону, поскольку цены на недвижимость также варьируются от региона к региону. В то время как в Таллинне и Харьюмаа средняя сумма кредита была самой высокой — 119 000 евро, в Ида-Вирумаа она была самой низкой — 39 000 евро. Второй по величине средний размер кредита был в Тартумаа — 93 000 евро, далее следуют Рапламаа — 76 000 евро, Пярнумаа — 74 000 евро и Сааремаа — 72 000 евро.

Средний срок кредита в закончившемся году составил 23,9 года. В 2020 году он был 22,4 года. При увеличении суммы кредита следует ожидать некоторого удлинения периода кредитования.

Средняя сумма кредита для нового жилья составила 139 000 евро, в том числе 126 000 евро для квартир и 164 000 евро для домов (включая рядные и парные дома).

Средний заёмщик

63% наших кредитов на покупку жилья было выдано в Таллинне, Харьюмаа и его окрестностях. На втором месте — Тартумаа с 17%, на третьем — Пярнумаа с 5%. Оставшиеся 15% были распределены по остальной территории Эстонии.

Наибольшая доля заёмщиков, 23%, приходилась на возрастную группу 31–35 лет, а доля заёмщиков в возрасте 36+ увеличилась по сравнению с 2020 годом. В целом, 51% заёмщиков были в возрасте 35 лет и младше и 49% — в возрасте 35 лет и старше.