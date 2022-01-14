Рост счетов за отопление оказался значительно выше в домах без ремонта

“Конечно, теоретически возможно регулировать подачу в теплоузле, но, в принципе, проблема в том, что в холоде тоже никто не хочет жить. Что делать? Надо пережить и надеяться на то, что поддержка государства осуществится”, — сказал председатель четырех квартирных товариществ Юлар Хауг.

Из четырех домов, которыми управляет Хауг, два реновированы, и разница в повышении стоимости отопления налицо — в утепленных домах счета повысились на 50-100 евро, в неотремонтированных на 100-150. Помимо того, что счета пришли большие, так еще и бухгалтеры квартирных товариществ должны заняться их переоформлением, чтобы появилась возможность получения дотаций.

“Исходя из закона о квартирных товариществах, коммунальные расходы в счетах рассчитываются на основании размера собственности, то есть в большинстве случаев на основании метража. А переделывать счета придется из-за того, что предложенные компенсации учитывают только энергетические единицы измерения, то есть киловатт-часы”, — сказал член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди.