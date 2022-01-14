Рост цен на недвижимость наконец-то остановился. При чем тут электроэнергия?

Руководитель службы оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер сказал, что цены на электроэнергию оказывают серьезное влияние также и на стоимость всех прочих товаров и услуг и совершенно очевидно, что автоматическое повышение зарплат в любом случае не будет успевать за стремительным ростом цен.

“Последствия повышения стоимости электроэнергии затронули все сферы, в числе которых и сектор недвижимости, и это вынуждает вновь серьезно взвесить перспективу владения несколькими объектами недвижимости. Если до сего времени многие собственники недвижимости держали вторую или третью квартиру, так сказать, про запас, чтобы получить максимальную выгоду от продолжавшегося до последнего времени роста цен, то теперь на рынке можно ожидать значительное увеличение предложений. Управление несколькими жилыми объектами стало обходиться значительно дороже, и уже нет оснований ожидать также и дополнительного дохода, проистекающего из дальнейшего повышения цен. С ростом стоимости электроэнергии уменьшится также и без того низкая продуктивность сдаваемых в аренду квартир, что ставит собственников съемной недвижимости в ещё более неудобное положение и рождает желание искать выход из подобной ситуации”, — пояснил Тедер.