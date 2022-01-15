ИТОГИ | Вот он, самый красивый праздничный интерьер! Смотрите, кто стал победителем конкурса от Dekor.ee

Итак, больше всего голосов наших читателей набрал новогодний интерьер участницы №6 — Ольги из Нымме. Она получит приз от всегда актуального финского дизайнерского бренда Iittala — комплект на четыре персоны из коллекции Kastehelmi, в который входят большие и маленькие тарелки, бокалы и ваза из светлого стекла, а также стаканы из темного стекла. Стоимость комплекта составляет 420 евро.

Поздравляем! С победителем свяжутся лично.

Вот что написала Ольга о своем доме:

“Время года, которое всегда ждешь с нетерпением. Создавая уют дома в каждой детали, мы чувствовали тепло, спокойствие и умиротворение. Кажется, что еще совсем чуть-чуть и к нам в гости зайдет Дед Мороз с мешком подарков для каждого, кто верит в сказку, которая обязательно сбудется.

Создавая новогоднее настроение, мы использовали игрушки разных материалов, стран и эпох. На елке мирно соседствуют: деревянные санки, космонавты, пряничный домик, снеговики, шары и еловые шишки. А снизу под елкой расположился целый город с домами, автомобилями и железнодорожной станцией, на которую прибывает пассажирский поезд.

Ни один праздник не возможен без огней на елке, теплого пламени в камине и ярких свечей на новогоднем столе, за которым соберется компания близких друзей”.

Интерьеры других участников конкурса и результаты голосования можно посмотреть ЗДЕСЬ.