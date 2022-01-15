Проекты застройки в Пыхья-Таллинне вызвали резкий скачок цен

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, еще в ноябре составлял 1 857 евро/м². Если в ноябре в индексированных городах было совершено 1 868 сделок с квартирной собственностью, то в декабре количество сделок достигло 1 760. Для сравнения — в декабре 2020 года в индексированных городах было совершено 1 486 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что за кажущимся на первый взгляд неимоверным скачком цен стоит достаточно большое количество сделок, связанных с весьма масштабным проектом застройки в одной из частей города. “В Пыхья-Таллинне было заключено около ста вещно-правовых договоров относительно новых жилых объектов, львиная доля которых находится в районах новой застройки — квартале Каларанна и Вабрику, 59. Причем, в каждом из них цены значительно превышали средние рыночные показатели стоимости недвижимости. Очень важно отметить причины различных повышений и снижений цен, поскольку в противном случае в обществе может создаться впечатление, будто, невзирая на энергетический кризис, цены на недвижимость взметнулись высоко в небо со скоростью ракеты”, — пояснил Сооман.

В сравнении с прежним пиком цен индекс расположен на 8 процентов ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится на 222 процента выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем восемнадцатилетней истории.