Недвижимость
16.01.2022, 12:15

Прибрежные земельные участки аномально узкие и длинные. Причина достаточно проста

 
Kesselaiu saar
Foto: Irina Mägi
Если открыть кадастровую карту, то мы, прежде всего, увидим, что прибрежные участки весьма узкие, причем, их протяженность порой может превышать даже целый километр. Подобное явление, кажущееся на первый взгляд аномальным, на самом деле имеет достаточно простое объяснение.

“При измерении участков недвижимости за пределами населенных пунктов действовал принцип, согласно которому каждое хозяйство должно было иметь возможность автономного функционирования. У каждой семьи должен был быть небольшой кусочек лесных угодий, в которых можно было рубить строительный материал и дрова, пахотные земли и пастбища, на которых выращивались продукты питания для его жителей и мог пастись их скот, место для возведения жилья с дворовой территорией, а также независимый выход к морю”, — разъяснил руководитель западного региона Pindi Kinnisvara, профессиональный оценщик Свен Семпельсон.

“Именно по этой причине мы порой встречаем подобные протяженные полосы также и на материке, однако глядя на участки земли, расположенные на морском побережье, это особенно бросается в глаза. В те времена приходилось учитывать также и территорию подтопления, в связи с чем участки могли простираться даже на расстояние более километра, поскольку на них должны были иметься все необходимые для жизни хутора элементы”, — добавил Семпельсон.

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