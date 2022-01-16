Прибрежные земельные участки аномально узкие и длинные. Причина достаточно проста

“При измерении участков недвижимости за пределами населенных пунктов действовал принцип, согласно которому каждое хозяйство должно было иметь возможность автономного функционирования. У каждой семьи должен был быть небольшой кусочек лесных угодий, в которых можно было рубить строительный материал и дрова, пахотные земли и пастбища, на которых выращивались продукты питания для его жителей и мог пастись их скот, место для возведения жилья с дворовой территорией, а также независимый выход к морю”, — разъяснил руководитель западного региона Pindi Kinnisvara , профессиональный оценщик Свен Семпельсон.

“Именно по этой причине мы порой встречаем подобные протяженные полосы также и на материке, однако глядя на участки земли, расположенные на морском побережье, это особенно бросается в глаза. В те времена приходилось учитывать также и территорию подтопления, в связи с чем участки могли простираться даже на расстояние более километра, поскольку на них должны были иметься все необходимые для жизни хутора элементы”, — добавил Семпельсон.