Большие перемены: почему в маленьких городах цены на недвижимость растут в несколько раз быстрее, чем в Таллинне?
По словам Игоря Хабала, аналитика крупнейшего в Эстонии бюро недвижимости Uus Maa, прошлый год был совершенно особенным, так как цены на недвижимость и количество сделок росли быстрее всего в уездах и городах, где на протяжении десятилетий не происходило серьёзных изменений. К примеру, в Пылтсамаа медианная стоимость квадратного метра в квартирах выросла за год на 56%, в Йыгева — на 38% и в Тюри — на 36%.
Игорь Хабал сказал, что количество сделок с недвижимостью и цены выросли в 2021 году во всех без исключения уездах Эстонии и, по существу, рынок принял совершенно новое по сравнению с прошлым направление. “Многие годы считалось, что жизнь, по сути, возможна только в Таллинне, но сейчас эта тенденция изменилась. Люди начали покупать недвижимость действительно по всей Эстонии и переезжать обратно. Об этом свидетельствует тот факт, что доля Харьюмаа в общем объёме сделок с недвижимостью в прошлом году уменьшилась”, — добавил Хабал.
“После предыдущего экономического кризиса рынок недвижимости в Ида-Вирумаа был малоактивен, но в прошлом году количество сделок здесь увеличилось на целых 35%, то есть больше, чем в любом другом уезде”, — сказал Хабал.
По словам Игоря Хабала, основным фактором, повлиявшим на такое изменение, стала пенсионная реформа. “В Ида-Вирумаа каждый третий забрал деньги из второй пенсионной ступени, и значительная часть этих денег была вложена в недвижимость. Поскольку цены в Ида-Вирумаа относительно низкие, пенсионные деньги фактически позволяли людям покупать там недвижимость, что в Таллинне было практически невозможно”, — добавил Хабал.
“Увеличилось не только количество сделок. Во многих уездах такого стремительного роста цен, как в прошлом году, не наблюдалось за весь период после восстановления независимости. Например, медианная цена на недвижимость в Валгамаа в прошлом году выросла на 44%, в Йыгевамаа — на 39%, а на Хийумаа — на 35%. В этих местах мало предложений и низкая база сравнения, то есть низкие цены, а значит, каждый евро даёт ощутимую прибавку в процентном отношении”, — пояснил Хабал.
“Многие молодые люди планируют вернуться в родные места и купить там дачу или дом. Поскольку за ценами в Таллинне трудно угнаться, возрастёт интерес к пригородам и сельским районам с хорошим транспортным сообщением. В прошлом году такими местами были, например, Тюри, Тапа и Пылтсамаа”, — прокомментировал Хабал, добавив, что в этом году подобная тенденция сохранится.
“Ещё одним важным фактором влияния был Covid, из-за которого люди тратили меньше денег на путешествия и другие развлечения. Многие работали в домашних офисах и вкладывали средства в улучшение своих жилищных условий”, — сказал Хабал.
По мнению аналитика бюро недвижимости Uus Maa, скорее всего, впереди нас ждёт год, аналогичный предыдущему. “Популярность жилья в сельской местности растёт, спрос будет оставаться высоким по всей Эстонии, и цены также продолжат расти”, — добавил Хабал.