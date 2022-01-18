Налоговая объясняет: как правильно платить налоги с арендной платы за квартиру?

Также следует учитывать тот факт, что НТД может в течение трех лет задним числом требовать исправления декларации или своим решением назначить уплату налога в течение пяти лет. Если сумму налога невозможно сразу же заплатить в полном объеме, ее можно выплатить в рассрочку на основании платежного графика. Ходатайствовать о рассрочке очень просто — это можно сделать в онлайн-среде e-maksuamet.

Если выяснится, что лицо не задекларировало доход, Налогово-таможенный департамент попросит исправить декларацию о доходах физического лица или, при необходимости, в решении о налогах будет назначена подлежащая выплате сумма налога. Помимо суммы налога, лицо также должно будет заплатить процент по налогу, и налоговый управляющий имеет право наказать налогоплательщика штрафом в размере до 1200 евро.

Если частное лицо оказывает услугу размещения через AirBnb или booking.com не в качестве предпринимателя, следует отображать полученный доход в декларации о доходах физического лица, и расходы, в т.ч. плату за услуги, списывать нельзя.

Важно, что для покрытия расходов, связанных с арендой недвижимости, владелец недвижимости может списывать с дохода от аренды жилого помещения 20 процентов. Для этого не нужно отдельно предъявлять расходные документы, отчисление в размере 20 процентов осуществляется автоматически в момент декларирования дохода от аренды.

Полученный от аренды доход нужно в любом случае отражать в декларации о доходах физического лица. В этой же декларации нужно казать полученную за аренду сумму за весь год. В состав дохода от аренды не входят затраты арендатора, связанные с благоустройством квартиры или дома, например, если арендатор оплачивает уборку снега. Также в состав дохода от аренды не входят платежи по кредиту, взятому для приобретения сдаваемой в аренду недвижимости, или налог на землю. Даже если арендатор платит платежи по кредиту или налог на землю за владельца квартиры, они не входят в состав дохода от аренды.

Пример 1:

3 года назад Тоомас получил в наследство квартиру. Налоговый управляющий обратился к Тоомасу, чтобы выяснить как он ее использовал. Тоомас объяснил, что квартира стоит пустой, т.к. он еще не решил, что будет с ней делать. В качестве подтверждения Тоомас предъявил счета за коммунальные услуги и электричество, в которых отсутствовало потребление воды и электричества. Это стало подтверждением того факта, что Тоомас не получает доход от аренды и соответсвенно доход от аренды не подлежит декларированию в декларации о доходах физического лица.

Пример 2:

Помимо непосредственно места жительства, у Пирет есть еще две квартиры. Она не декларировала доход от аренды в декларации о доходах физического лица. Налоговый управляющий обратился к Пирет и попросил ее объяснить, каким образом она использует квартиры. Пирет предоставила выписки с банковских счетов, из которых стало ясно, что начиная с 2019 года она сдавала квартиры в аренду. Следовательно, она должна была внести исправления в декларацию о доходах за 2019 и 2020 гг. Также Пирет придется заплатить процент, т.к. срок подачи деклараций о доходах за 2019 и 2020 гг. истек.

Пример 3:

Мати живет в Таллинне. Но он купил две квартиры в Тарту. Поскольку дочь Мати учится в Тартуском Университете, она использует одну квартиру во время учебы, а вторая квартира продается, и в ней никто не живет. Мати предоставил налоговому управляющему счета за коммунальные услуги за первую квартиру, документы, подтверждающие оплату, и договор об услугах связи, на основании чего стало ясно, что квартирой пользуется дочь Мати. Относительно второй квартиры Мати предоставил объявление о продаже и счета за коммунальные услуги, в которых потребление воды и электричества практически отсутствовало. Таким образом, Мати повел себя правильно, и ему не нужно декларировать доход от аренды.

Пример 4: