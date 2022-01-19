ФОТО | Квартал Ротерманни расширяется: вместо парковки появится новое здание

“Участок по Ахтри, 6, исторически служивший товарной станцией Ротерманни, выступит своеобразным “мостом” между собственно кварталом Ротерманни и портовым районом, — рассказал председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа. — Расширение квартала Ротерманни в направлении порта — следующий логический шаг для нас. Я рад, что город Таллинн развивает планы трамвайной линии от улицы Ахтри до порта, и я надеюсь, что однажды автомобильное движение на улице Ахтри будет частично переведено под землю, чтобы создать более комфортное городское пространство для пешеходов”.

Участок по Ахтри, 6, расположенный между встречными потоками движения улицы Ахтри рядом с Музеем архитектуры, находящимся в Соляном складе Ротерманни, действительно уникален. Все стороны здания будут фасадами, а из окон откроется исключительный вид на Старый город, Рейди теэ и Певческое поле, порт и уже построенный квартал Ротерманни.

Исполнительный директор US Real Estate Ааво Кокк, сказал, что, поскольку у будущего здания площадью 12 000 м2 уже есть разрешение на строительство, работы стартуют немедленно. Строительство начнется в апреле этого года. Дом будет сдан осенью 2024 года. “Нашей команде предстоят интересные времена, ведь параллельно мы также строим Батарейную морскую крепость и ряд зданий в квартале Park Tondi рядом с теннисным центром Тонди”, — добавил Кокк.

Ааво Кокк описывает новое офисное здание как удачную комбинацию малых и больших площадей: “В центре города немного новостроек, где можно было бы арендовать несколько тысяч квадратных метров офисных площадей на одном этаже. В здании по Ахтри, 6 это возможно. Недавно перебравшиеся в этот район предприятия в частности высоко оценили множество интересных ресторанов и услуг квартала Ротерманни, работать здесь приятно”.