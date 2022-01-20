Крупнейшее возмещение PZU в прошлом году составило почти 90 000 евро: всему виной загоревшаяся в квартире сауна

Крупнейший в прошлом году страховой случай в связи со страхованием жилья произошел в сентябре, когда загорелся дымоход сауны в жилом доме в Таллинне после чего огонь перекинулся на крышу, причинив ущерб в размере почти 87 300 евро. Почти такую ​​же сумму компенсации, 86 500 евро, PZU выплатила в связи с ноябрьским пожаром в доме в Ляэнемаа. В мае сгорел второй этаж дома в Ляэне-Вирумаа, причинив ущерб на сумму более 63 000 евро, а компенсация за случившийся в феврале пожар в квартире в Тарту составила более 60 000 евро.

По оценке PZU, крупных пожаров в жилых домах стало меньше, чем раньше. “За последние два года специалисты PZU рассмотрели порядка сотни случаев пожаров, большинство из которых были небольшими. В страховом портфеле PZU регистрируется по три-четыре крупных пожара в год, что подтверждает и прошлогодняя статистика”, — рассказала руководитель группы имущественного ущерба PZU Kindlustus Марге Хабакукк.

Наибольший ущерб от несчастных случаев причиняли падения

В рамках страхования от несчастных случаев самое крупное возмещение в 2021 году составило 5000 евро: клиент упал с почти трехметровой высоты и повредил бедро. Другой клиент поскользнулся в душе, что привело к переломам, компенсация составила 3700 евро. Третье по величине возмещение в связи с несчастным случаем составило 3000 евро, когда падение на уроке физкультуры привело к перелому плечевой кости.

Страхование помогает покрыть расходы в связи с несчастным случаем, которые, например, не возмещает Больничная касса, а также сохранить доход в случае временной нетрудоспособности человека.

В прошлом году крупнейшая компенсация PZU составила более 425 000 евро, которые компания выплатила бизнес-клиенту в связи с затоплением здания в Таллинне. В прошлом году в PZU были зарегистрированы в общей сложности 31 316 страховых случаев, общая сумма ущербов по которым составила 37 миллионов евро.