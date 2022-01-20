Положительная сторона энергетического кризиса: энергоэффективная недвижимость получает явное преимущество

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, в Эстонии мало домохозяйств, которых не затронул бы нынешний энергетический кризис, и это отражается в статистике объявлений о недвижимости: “Энергоэффективность никогда еще не была для посетителей портала столь актуальна, причем рост интереса к подобным объектам можно увидеть уже по прошлогодним цифрам. Хотя высокие цены на электроэнергию и коммунальные услуги пока не замедлили бум недвижимости, посетители портала гораздо внимательнее относятся к фиксированным расходам на жилье и все чаще отдают предпочтение объявлениям с маркировкой энергетической эффективности классов А и В”.

В 2021 году на портале Kinnisvara24 было размещено почти вдвое больше объявлений о недвижимости класса энергопотребления А, чем в предыдущем году. Если в 2020 году объявления с маркировкой класса А составляли всего 1,9% от общего количества объявлений, то в прошлом году соответствующий показатель составлял уже 5,8%. В то же время количество объявлений об объектах с маркировкой C и D уменьшилось более чем в два раза.

Для покупателя энергетическая маркировка является важным индикатором того, какими в итоге окажутся счета за электроэнергию и тепло. Энергетическая маркировка предоставляет информацию о фактическом потреблении энергии зданием и его эффективности, а также помогает сравнить его с аналогичными домами. Маркировка энергетического класса зависит от возраста здания, использованных строительных материалов, источников энергии и вентиляции, а также качества окон. Чем выше класс энергоэффективности здания, тем меньше будут счета за электричество и отопление.