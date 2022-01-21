ФОТО | В Мустамяэ появится 24-этажный небоскреб

“В рамках архитектурного конкурса от ведущих эстонских архитекторов поступило четыре разных видения того, как может выглядеть новая достопримечательность западной части Таллинна”, — прокомментировал исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

“Сильной стороной работы КТА было эстетически совместимое архитектурное решение с существующим зданием центра Мустамяэ, рядом с которым будут возводиться новые здания. При этом здание сможет выделиться на фоне окружающих ярких панельных домов. “Большие застекленные балконы, продуманная планировка домов, панорамный вид на город и красиво оформленные места общего пользования для жильцов сделают будущий комплекс зданий качественной жилой средой для семей, уже проживающих в этом районе сегодня, а также для тех, кто ищет новый дом из других мест”, — сказал Люйсте.

“При планировании эскизного проекта ставилась цель создать целостный и многофункциональный квартал, который состоит из сегодняшнего центра Мустамяэ и трех новых объемов застройки — многоквартирного дома, офисного здания и парковки”, — прокомментировал победившую работу Kadarik Tüür Arhitekt Отть Кадарик. “Архитектурная идея высотного жилого дома выражена в длинных и удобных широких застекленных балконах, срок службы которых долог даже и при чередовании времён года. Сад на крыше и потрясающе красивые виды с верхних этажей сами по себе заставят захотеть сменить место жительства”, — сказал Кадарик.

Проект дома башенного типа в Мустамяэ состоит из трех частей — 24-этажного жилого дома с квартирами от одной до четырех комнат, 6-этажного офисного здания и 3-этажного здания парковки. В архитектурном конкурсе, помимо победителя КТА, приняли участие Мартин Аунин, Allianss Arhitektid и KOKO Arhitektid. Работа, победившая на архитектурном конкурсе, является для застройщика основанием конструктивного оформления комплекса зданий.