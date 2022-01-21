ФОТО | В Мустамяэ появится 24-этажный небоскреб
Scandium Kinnisvara организовало архитектурный конкурс на строительство самого высокого 24-этажного многоквартирного дома и 6-этажного офисного здания в Мустамяэ, в котором приняли участие четыре престижных эстонских архитектурных бюро. Победившей оказалась конкурсная работа KÄBI Kadarik Tüür Arhitektid.
“В рамках архитектурного конкурса от ведущих эстонских архитекторов поступило четыре разных видения того, как может выглядеть новая достопримечательность западной части Таллинна”, — прокомментировал исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.
“Сильной стороной работы КТА было эстетически совместимое архитектурное решение с существующим зданием центра Мустамяэ, рядом с которым будут возводиться новые здания. При этом здание сможет выделиться на фоне окружающих ярких панельных домов. “Большие застекленные балконы, продуманная планировка домов, панорамный вид на город и красиво оформленные места общего пользования для жильцов сделают будущий комплекс зданий качественной жилой средой для семей, уже проживающих в этом районе сегодня, а также для тех, кто ищет новый дом из других мест”, — сказал Люйсте.
“При планировании эскизного проекта ставилась цель создать целостный и многофункциональный квартал, который состоит из сегодняшнего центра Мустамяэ и трех новых объемов застройки — многоквартирного дома, офисного здания и парковки”, — прокомментировал победившую работу Kadarik Tüür Arhitekt Отть Кадарик. “Архитектурная идея высотного жилого дома выражена в длинных и удобных широких застекленных балконах, срок службы которых долог даже и при чередовании времён года. Сад на крыше и потрясающе красивые виды с верхних этажей сами по себе заставят захотеть сменить место жительства”, — сказал Кадарик.
Проект дома башенного типа в Мустамяэ состоит из трех частей — 24-этажного жилого дома с квартирами от одной до четырех комнат, 6-этажного офисного здания и 3-этажного здания парковки. В архитектурном конкурсе, помимо победителя КТА, приняли участие Мартин Аунин, Allianss Arhitektid и KOKO Arhitektid. Работа, победившая на архитектурном конкурсе, является для застройщика основанием конструктивного оформления комплекса зданий.