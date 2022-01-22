Для приобретения энергоэффективного жилья теперь есть специальный зеленый жилищный кредит
SEB начал выдавать частным клиентам Зеленый жилищный кредит, который создает благоприятные условия для приобретения энергоэффективного жилья. Кредит предназначен как для покупки, так и для строительства нового жилья.
“По оценкам, в Европе на здания приходится около 40% потребляемой энергии, они же являются источником 36% выбросов парниковых газов. Экологичные здания с пониженными энергозатратами вносят важный вклад в смягчение последствий изменения климата. Мы видим, что устойчивый, зеленый подход к проектированию жилья получает все более широкую поддержку, особенно когда он ведет к снижению энергопотребления и расходов”, — сказал Айнар Леппянен, член правления и руководитель сферы розничных банковских услуг SEB.
Согласно результатам недавнего опроса SEB, при выборе нового жилья наиболее важными факторами считаются его местоположение и окружение (81%), а также цена (72%), при этом почти треть (34%) респондентов считают важным критерием энергоэффективность здания.
“Выбор в пользу энергоэффективного жилья обусловлен в первую очередь более низкими коммунальными расходами (72%). Другими важными факторами такого выбора являются экологичность (15%) и высокая стоимость жилья в долгосрочной перспективе (8%)”, — комментирует Эвелин Коплимяэ, менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB.
“С помощью нового Зеленого жилищного кредита мы создаем благоприятные условия для клиентов, которые приобретают энергоэффективное жилье или выбирают экологичные решения для строительства своего дома. В долгосрочной перспективе такое жилье менее обременительно для кошелька и окружающей среды”, — добавила Коплимяэ.
Согласно условиям Зеленого жилищного кредита SEB, жилье, построенное до конца 2020 года, должно соответствовать требованиям энергетического класса A. Например, энергопотребление многоквартирных домов должно быть ниже 105 кВт·ч на квадратный метр в год.
Если здание построено в 2021 году или позднее, необходимо выполнить дополнительное условие, согласно которому индекс энергоэффективности должен быть на 10% ниже предельного значения для здания с нулевым энергопотреблением. Этот дополнительный критерий исходит из таксономии Европейского союза по требованиям к зеленому жилью — оно должно иметь высокий класс энергоэффективности. Соответствие здания может быть подтверждено действующим сертификатом энергоэффективности.
Требования к недвижимости в связи с Зеленым жилищным кредитом:
“Таксономия, утвержденная в конце прошлого года, устанавливает стандарты, которым должны соответствовать работающие в Европе банки, чтобы соответствовать требованиям к устойчивости финансовых услуг. Насколько нам известно, SEB первым на эстонском рынке начал предлагать зеленый жилищный кредит в соответствии с этой таксономией. Если наша деятельность соответствует этим требованиям, мы можем гарантировать заемщику, что объект, финансируемый за счет Зеленого жилищного кредита, соответствует стандартам экологической устойчивости, установленным в Европейском Союзе”, — добавил Коплимяэ.
При оформлении Зеленого жилищного кредита не взимается плата за договор, а процентная ставка по нему начинается с 1,65% + Euribor.