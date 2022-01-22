Для приобретения энергоэффективного жилья теперь есть специальный зеленый жилищный кредит

“По оценкам, в Европе на здания приходится около 40% потребляемой энергии, они же являются источником 36% выбросов парниковых газов. Экологичные здания с пониженными энергозатратами вносят важный вклад в смягчение последствий изменения климата. Мы видим, что устойчивый, зеленый подход к проектированию жилья получает все более широкую поддержку, особенно когда он ведет к снижению энергопотребления и расходов”, — сказал Айнар Леппянен, член правления и руководитель сферы розничных банковских услуг SEB.

Согласно результатам недавнего опроса SEB, при выборе нового жилья наиболее важными факторами считаются его местоположение и окружение (81%), а также цена (72%), при этом почти треть (34%) респондентов считают важным критерием энергоэффективность здания.

“Выбор в пользу энергоэффективного жилья обусловлен в первую очередь более низкими коммунальными расходами (72%). Другими важными факторами такого выбора являются экологичность (15%) и высокая стоимость жилья в долгосрочной перспективе (8%)”, — комментирует Эвелин Коплимяэ, менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB.

“С помощью нового Зеленого жилищного кредита мы создаем благоприятные условия для клиентов, которые приобретают энергоэффективное жилье или выбирают экологичные решения для строительства своего дома. В долгосрочной перспективе такое жилье менее обременительно для кошелька и окружающей среды”, — добавила Коплимяэ.

Согласно условиям Зеленого жилищного кредита SEB, жилье, построенное до конца 2020 года, должно соответствовать требованиям энергетического класса A. Например, энергопотребление многоквартирных домов должно быть ниже 105 кВт·ч на квадратный метр в год.