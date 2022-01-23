Цены на аренду квартир продолжат расти

По словам аналитика Arco Vara Михкеля Элисте, к декабрю годовой рост цен на арендную недвижимость составил 15%: “Можно ожидать, что относительно быстрый рост цен на аренду будет продолжаться в течение всего года. В первом полугодии он будет примерно таким же, как во втором полугодии прошлого года, то есть с 10 до 15 процентов. Во второй половине года он может остаться на уровне 10%”.