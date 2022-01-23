Цены на аренду квартир продолжат расти
В апреле прошлого года предложение арендных квартир начало снижаться — экономика восстанавливалась после коронакризиса, и люди снова стали искать краткосрочное жилье. В связи с этим цены на арендные квартиры начали расти, и, по оценке экспертов, рост продолжится и в этом году, пишет dv.ee со ссылкой на ERR.
По словам аналитика Arco Vara Михкеля Элисте, к декабрю годовой рост цен на арендную недвижимость составил 15%: “Можно ожидать, что относительно быстрый рост цен на аренду будет продолжаться в течение всего года. В первом полугодии он будет примерно таким же, как во втором полугодии прошлого года, то есть с 10 до 15 процентов. Во второй половине года он может остаться на уровне 10%”.
Если весной рост арендной платы был связан с восстановлением экономики, то теперь причиной является высокая инфляция, обусловленная ростом цен на энергоносители.