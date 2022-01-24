Цены на недвижимость в Тарту совершили исторический скачок

По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, цены на дома, квартиры и участки под застройку в Тарту выросли до максимального исторического уровня. “Особенно заметно цены на тартуские квартиры выросли в конце года — в декабре был установлен новый ценовой рекорд в 1874 евро за квадратный метр”, — сказал Хабал.

“Девелоперы недвижимости в Тарту действовали быстрее и эффективнее, чем их коллеги в других городах: они смогли достроить дома, несмотря на трудности с поставкой материалов. Благодаря этому количество новостроек в Тарту по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 17%. В общем объеме проданных квартир 722 новые составили 29%, что является одним из самых высоких показателей в стране”, — сказал Хабал.

“К примеру, в прошлом году в процессе строительства микроквартир на Лай, 29, и Пеплери, 34, уже на стадии предварительной продажи было заключено 120 сделок. Квадратный метр здесь стоил почти 3600 евро, что по тартуским меркам довольно дорого и вполне сопоставимо со столичными ценами. С одной стороны, новостройки подняли среднестатистическую цену, но в то же время они уменьшили дефицит”, — сказал аналитик Uus Maa, добавив, что максимальная цена за квадратный метр квартир в типовых домах советской эпохи в Тарту держится в пределах 2200-2300 евро.

В 2021 году в Тарту было осуществлено 2726 сделок с жилой недвижимостью, что почти на 32% больше, чем годом ранее.

Всего в прошлом году зарегистрировано 2518 сделок с квартирами, что на 33% больше, чем в 2020 году. Самая дорогая квартира в Тарту продана за 450 000 евро.

В прошлом году в Тарту было продано 147 застроенных земельных участков под жилую недвижимость, что на 21% больше, чем годом ранее. Средняя цена частного дома за год выросла на 8%, составив 168 000 евро. Самый дорогой особняк в Тарту был продан за 875 000 евро.

В 2021 году в Тарту зарегистрирована 61 сделка с незастроенными земельными участками под жилую недвижимость, что на 24% больше, чем в 2020 году. Средняя цена участка увеличилась на 8%, достигнув суммы в 65 000 евро. Самый дорогой земельный участок под жилую недвижимость в Тарту был продан за 148 000 евро.