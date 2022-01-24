КАРТА | Таллинн выкупит земельные участки для строительства терминала Rail Baltic в Юлемисте

“Будущий единый терминал вместе с прилегающей инфраструктурой будут способствовать развитию всего района Юлемисте, наладив пути сообщения. В первую очередь, для пешеходов будут улучшены условия передвижения между районами Кесклинн, Маяка и Юлемисте, — сказал курирующий сферу коммунального хозяйства вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Суть заключенного договора прежде всего в том, чтобы как можно скорее передать необходимую для строительства терминала землю в собственность города, также важное значение имеет строительство пешеходных тоннелей под железной дорогой в сотрудничестве города с государством. Еще одна важная цель договора о сотрудничестве — гарантировать готовность терминала и прилегающей территории к концу 2026 года. Город также продолжит переговоры с министерством экономики и коммуникаций, чтобы найти варианты строительства пешеходных тоннелей от терминала в западном направлении”.

Планируемый пассажирский терминал Rail Baltic в Юлемисте — часть проекта Rail Baltic, для успешной реализации которого требуется утверждение детальной планировки не позднее 31 мая 2022 г. Город инициировал детальную планировку, предусматривающую сообщение между терминалом и городским пространством несколькими путями. Поскольку трамвайные пути, а также дороги и пешеходно-велосипедные дорожки, которые планируется построить, частично расположены на частной земле, для реализации проекта такие объекты недвижимости следует приобрести городу. Согласно заключаемому договору, министерство окажет Таллинну материальную поддержку, чтобы ускорить этот процесс.