КАРТА | Таллинн выкупит земельные участки для строительства терминала Rail Baltic в Юлемисте
Таллиннская горуправа представила на утверждение горсобрания договор о сотрудничестве между Таллинном и министерством экономики и коммуникаций. Это позволит продолжить развитие проекта пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте и прилегающей к нему территории.
“Будущий единый терминал вместе с прилегающей инфраструктурой будут способствовать развитию всего района Юлемисте, наладив пути сообщения. В первую очередь, для пешеходов будут улучшены условия передвижения между районами Кесклинн, Маяка и Юлемисте, — сказал курирующий сферу коммунального хозяйства вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Суть заключенного договора прежде всего в том, чтобы как можно скорее передать необходимую для строительства терминала землю в собственность города, также важное значение имеет строительство пешеходных тоннелей под железной дорогой в сотрудничестве города с государством. Еще одна важная цель договора о сотрудничестве — гарантировать готовность терминала и прилегающей территории к концу 2026 года. Город также продолжит переговоры с министерством экономики и коммуникаций, чтобы найти варианты строительства пешеходных тоннелей от терминала в западном направлении”.
Планируемый пассажирский терминал Rail Baltic в Юлемисте — часть проекта Rail Baltic, для успешной реализации которого требуется утверждение детальной планировки не позднее 31 мая 2022 г. Город инициировал детальную планировку, предусматривающую сообщение между терминалом и городским пространством несколькими путями. Поскольку трамвайные пути, а также дороги и пешеходно-велосипедные дорожки, которые планируется построить, частично расположены на частной земле, для реализации проекта такие объекты недвижимости следует приобрести городу. Согласно заключаемому договору, министерство окажет Таллинну материальную поддержку, чтобы ускорить этот процесс.
Чтобы обеспечить возможность публичного использования улицы Юлемисте, город приобретет участки по адресу Юлемисте теэ, 5, и Петербургское шоссе, 2, обозначенные на чертеже как 4a, 4b ja 4f. Поскольку при строительстве терминала Rail Baltic будет изменено расположение трамвайной остановки, для строительства новых трамвайных путей город приобретет участок земли, обозначенный на чертеже как 8а, также расположенный на участке по адресу Петербургское шоссе, 2. Для позиций 10c и 10d, расположенных по адресу Петербургское шоссе, 6а и 6b, будут построены общественная парковка и выезд на Петербургское шоссе. Некоторые необходимые участки после заключения договора выкупит государство.
Исследование мобильности, произведенное аэропортом и бизнес-городком Юлемисте, выявило, что самым крупным барьером в этом районе является железная дорога, отделяющая район Юлемисте от остального города. Поэтому одновременно со строительством единого терминала Rail Baltic следует построить и сеть пересечений железнодорожных путей под землей. Договор между городом и государством предписывает, в каком объеме какая из сторон финансирует строительство пешеходного тоннеля под Юлемисте теэ.