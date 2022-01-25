ФОТО | В Пыхья-Таллинне будет построен променад кота Августа. Горожан приглашают поделиться идеями

В рамках проекта народного бюджета Таллинна 2020/2021 гг. в Пыхья-Таллинне победила идея строительства променада имени кота Августа на улице Копли. Опираясь на уточненный эскиз победившего проекта, центр компетенции по вопросам формирования пространства при Таллиннском центре стратегического управления организует дополнительный сбор идей, в рамках которого горожане могут поучаствовать в обсуждении того, как будет выглядеть променад. Принимаются предложения и дополнения об организации дорожного движения, парковки, освещения, установки скамеек и других малых форм, материалов покрытия и озеленения.

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап отметила, что горожане в ходе этой акции вновь могут вынести вклад в развитие родного района. “Жителей Пыхья-Таллинна все больше интересует, что происходит рядом с домом и в городской среде в целом. Так и в случае с участком улицы при трамвайных путях, который планируется перевоплотить в променад, это образец того, как сотрудничество в местной общине может сделать общественное пространство более человечным. Особенно замечательно, что будущий променад привлечет внимание к нашей районной знаменитости — коту Августу, который стал своего рода представителем животных Каламая. Приглашаю всех заинтересованных высказать свои мысли относительно того, каким должен стать променад, чтобы в нашем районе появилось безопасное и интересное место для совместного досуга”, — сказала Пихлап.

Променад кота Августа начнется у Теллискиви Rimi и пройдет через используемую в качестве парковки территорию параллельно трамвайным путям по улице Копли в направлении полуострова Копли, от улицы Мальми к улице Гранийди. Территорию между трамвайными путями и бюро превратят в многофункциональную уличную зону, предназначенную прежде всего для пешеходов и велосипедистов. Скорость движения автомобилей вдоль променада планируют снизить до 20 км/ч.