ФОТО | До и после. Историческое здание из известняка в квартале Volta восстановят и превратят в жилой и офисный дом
В Пыхья-Таллинне заложен краеугольный камень первого здания нового этапа развития квартала Volta. Началось восстановление исторического известнякового здания постройки 1912 года, которое завершится уже летом нынешнего года. Рядом с рядными домами в стиле “лофт” с огромными арочными окнами и планировкой в три этажа предусмотрено и 30 коммерческих площадей.
“Новый этап развития квартала Volta открывает мощное историческое здание длиной 172 метра, которое будет называться Лофты галереи Volta и в котором будет 25 жилых и 30 коммерческих площадей”, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. “Треть из них на сегодняшний день уже продана”.
“Если говорить об этом проекте, то речь идет об уникальных помещениях с высотой потолков до 6,4 м, большими оформленными раскладкой арочными окнами и рядными домами в стиле “лофт” с трехэтажной планировкой, с личной террасой в приватном закрытом дворе и лужайкой площадью до 100 м². Такие жилые площади в Таллинне — редкость. Площадь жилых помещений составляет до 157 м2, коммерческих — от 13 до 393 м2”, — добавил Роберт Лауд.
Вот так выглядело это здание раньше:
А вот так оно будет выглядеть к 2025 году:
“При перестройке промышленного здания мы учитывали изначальные силовые формы и использование известняка, и мы подчеркнули это легкими и воздушными дополнительными элементами. Выдающимися элементами здания являются именно большие стеклянные поверхности. Из двух корпусов заводского здания один корпус в будущем останется полностью открытым, а внутри бывшего промышленного здания будет сооружен озелененный двор. В задней части здания мы сохраним известняковую стену с арочными проемами, которая обеспечит жильцам больше приватности и сделает здание еще более особенным”, — рассказал об архитектурном оформлении здания главный архитектор Янар Блехнер из архитектурного бюро Apex.
На территории бывшего завода Volta площадью 11 гектаров появится квартал со своей комплексной микроинфраструктурой и 29 зданиями, 2 из которых уже готовы. Квартал будет характеризоваться концепцией 15 минут до города, когда все необходимое для жителей находится в 15 минутах велосипедной или пешей прогулки от дома. Когда-то Пыхья-Таллинн получил свое развитие именно благодаря промышленности и новаторским технологиям, и теперь в популярном районе есть возможность повторить исторический успех.
Развитие квартала Volta базируется на идее размещения жилья, работы и общественной инфраструктуры в одном районе, которая получила название WoHo (Work and Home). Уже через несколько лет в квартале можно будет найти своеобразные коммерческие площади для офисов, мест общественного питания и обслуживания. В квартале Volta планируется “ресторанная улица”, возможности проведения досуга, а также детский сад. Вся парковка будет организована в будущем на сооружаемой в центре квартала подземной парковке.
Интерьеры Лофтов Галереи Volta оформляют Аэт Пиэл и маарья-Линда Таур, а строительство здания ведет Metropoli Ehitus. Строительство финансирует Bigbank.
Параллельно уже началось и сооружение новых квартирных домов класса А Volta Residentsid. В рамках первого этапа к концу нынешнего года будет построено 6 квартирных домов, в которых предусмотрено, в общей сложности, 148 квартир.
Факты о квартале Volta:
- детальная планировка охватывает 11,25 hга
- объем развития 142 000 м²
- жилые площади 90 000 м² и коммерческие площади 52 000 м²
- срок постройки — 2025 год
- зданий всего 29, в т.ч. 2 уже построены
- количество квартир — 755
- парковочных мест более 1360, плюс велосипедная парковка
- детский сад и парковая зона 15 000 м2
- в 2025 году в квартале будут жить и работать около 3000 человек