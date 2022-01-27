Недвижимость
27.01.2022, 10:10

ФОТО | До и после. Историческое здание из известняка в квартале Volta восстановят и превратят в жилой и офисный дом

 
ФОТО: Endover

В Пыхья-Таллинне заложен краеугольный камень первого здания нового этапа развития квартала Volta. Началось восстановление исторического известнякового здания постройки 1912 года, которое завершится уже летом нынешнего года. Рядом с рядными домами в стиле “лофт” с огромными арочными окнами и планировкой в три этажа предусмотрено и 30 коммерческих площадей.

“Новый этап развития квартала Volta открывает мощное историческое здание длиной 172 метра, которое будет называться Лофты галереи Volta и в котором будет 25 жилых и 30 коммерческих площадей”, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. “Треть из них на сегодняшний день уже продана”.

“Если говорить об этом проекте, то речь идет об уникальных помещениях с высотой потолков до 6,4 м, большими оформленными раскладкой арочными окнами и рядными домами в стиле “лофт” с трехэтажной планировкой, с личной террасой в приватном закрытом дворе и лужайкой площадью до 100 м². Такие жилые площади в Таллинне — редкость. Площадь жилых помещений составляет до 157 м2, коммерческих — от 13 до 393 м2”, — добавил Роберт Лауд.

Вот так выглядело это здание раньше:

А вот так оно будет выглядеть к 2025 году:

“При перестройке промышленного здания мы учитывали изначальные силовые формы и использование известняка, и мы подчеркнули это легкими и воздушными дополнительными элементами. Выдающимися элементами здания являются именно большие стеклянные поверхности. Из двух корпусов заводского здания один корпус в будущем останется полностью открытым, а внутри бывшего промышленного здания будет сооружен озелененный двор. В задней части здания мы сохраним известняковую стену с арочными проемами, которая обеспечит жильцам больше приватности и сделает здание еще более особенным”, — рассказал об архитектурном оформлении здания главный архитектор Янар Блехнер из архитектурного бюро Apex.

На территории бывшего завода Volta площадью 11 гектаров появится квартал со своей комплексной микроинфраструктурой и 29 зданиями, 2 из которых уже готовы. Квартал будет характеризоваться концепцией 15 минут до города, когда все необходимое для жителей находится в 15 минутах велосипедной или пешей прогулки от дома. Когда-то Пыхья-Таллинн получил свое развитие именно благодаря промышленности и новаторским технологиям, и теперь в популярном районе есть возможность повторить исторический успех.

Развитие квартала Volta базируется на идее размещения жилья, работы и общественной инфраструктуры в одном районе, которая получила название WoHo (Work and Home). Уже через несколько лет в квартале можно будет найти своеобразные коммерческие площади для офисов, мест общественного питания и обслуживания. В квартале Volta планируется “ресторанная улица”, возможности проведения досуга, а также детский сад. Вся парковка будет организована в будущем на сооружаемой в центре квартала подземной парковке.

Интерьеры Лофтов Галереи Volta оформляют Аэт Пиэл и маарья-Линда Таур, а строительство здания ведет Metropoli Ehitus. Строительство финансирует Bigbank.

Параллельно уже началось и сооружение новых квартирных домов класса А Volta Residentsid. В рамках первого этапа к концу нынешнего года будет построено 6 квартирных домов, в которых предусмотрено, в общей сложности, 148 квартир.

Факты о квартале Volta:

  • детальная планировка охватывает 11,25 hга
  • объем развития 142 000 м²
  • жилые площади 90 000 м² и коммерческие площади 52 000 м²
  • срок постройки — 2025 год
  • зданий всего 29, в т.ч. 2 уже построены
  • количество квартир — 755
  • парковочных мест более 1360, плюс велосипедная парковка
  • детский сад и парковая зона 15 000 м2
  • в 2025 году в квартале будут жить и работать около 3000 человек
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