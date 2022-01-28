Объем портфеля — более миллиона. Керсти Кальюлайд раскрыла секрет своих инвестиций

Любимый актив Кальюлайд — недвижимость. На двоих с дочерью Кальюлайд управляет пятью квартирами в Таллинне, однако присматривается и к другим европейским городам, поскольку цены на местном рынке высокие.

Кальюлайд не интересует недвижимость в центре города, также у нее нет старых квартир. Она предпочитает арендаторов с детьми школьного возраста, потому что они, как правило, снимают жилье на долгий срок.

“Меня всегда успокаивало, что инвестиции в недвижимость с гораздо большей вероятностью переживут всевозможные колебания — кроме, разве что, войны. При этом недвижимость дает уверенность, что, если мне нужны ресурсы, я могу использовать ее как залог для кредита или продать”.