Цены на недвижимость растут. Вырастет ли процентная ставка по жилищному кредиту?

Рынок недвижимости, продолжает Ааб, в прошлом году характеризовался чрезвычайно высоким спросом и большим объемом сделок, но, с другой стороны, рост новостроек также несколько замедлился из-за быстрого удорожания исходных материалов и общей неопределенности.

“Одним из лучших показателей для оценки состояния рынка недвижимости является зависимость между ценой квадратного метра и средним доходом. После обвала рынка недвижимости в Эстонии в 2008-2009 годах средняя зарплата росла изрядными темпами вместе с ценой квадратного метра квартир, т.е. так называемая доступность недвижимости существенно не изменилась, — комментирует экономический аналитик LHV Кристо Ааб. — Правда, цены на недвижимость за последний год росли несколько быстрее, чем зарплаты, но катастрофического разворота пока не произошло. Для сравнения, на пике предыдущего бума в 2007 году приходилось использовать в среднем 1,8-кратную месячную зарплату за квадратный метр квартиры, сегодня этот множитель фактически равен 1”.

Кто не следит за ценами на жилье, может быть шокирован тем, сколько сейчас стоят квартиры, особенно в новостройках — это 150 000-200 000 евро и дороже. Вторичное жилье хоть и отстает по ценам, но тоже стоит довольно много. Планирующие продать квартиру выжидают еще большего роста стоимости. Желающие квартиру купить надеются если не на падение по аналогии с 2008 годом, то хотя бы на небольшое снижение цен. Чья надежда более оправданна?

“Изменение индекса цен на жилье было самым большим за последние семь лет. Последний раз изменение индекса выше этого показателя наблюдалось в первом квартале 2014 года, когда оно составило 17,5%”, — прокомментировала статистические данные аналитик департамента Эгне Сяйнаст.

Согласно данным Департамента статистики, в третьем квартале 2021 года индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 17,3%, а по сравнению со вторым кварталом — на 3,4%. Цены на дома в годовом сравнении в целом по Эстонии выросли в третьем квартале на 19,5%, а на квартиры — на 16,6%.

“Мы не знаем, когда он произойдет, но сегодня не беремся прогнозировать, что это произойдет в 2022 году, — комментирует член правления LVM Kinnisvara. — В 2008 году ситуация была иной, большой рост цен произошел из-за почти неограниченной доступности кредита. Сегодня многие люди покупают жилье за свои деньги. Жилищные кредиты выдаются, и объемы кредитов высоки, но условия финансирования гораздо более консервативны. Сегодня нельзя сказать, что рост рынка недвижимости был обусловлен чрезмерным кредитованием, и следующий кризис, когда бы он ни наступил, не будет таким, как в 2008 году”.

“Если не произойдет никаких событий, которые потрясут мир или денежный рынок, цены будут продолжать расти, — придерживается такого же мнения член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — Цены на недвижимость подталкиваются деньгами, которые печатают Центральные банки, удорожанием строительства, деньгами, высвобождаемыми из пенсионного фонда, а также ростом цен на энергоносители, продукты питания и товары первой необходимости, что в свою очередь приводит к давлению на заработную плату. Это подняло цены на недвижимость в 2021 году и продолжит поднимать в 2022-м”.

Кристо Ааб обращает внимание на то, что и здоровье домохозяйств сегодня намного лучше, у людей больше сбережений и вкладов. На это также повлиял коронавирус: люди меньше тратят на путешествия и развлечения и больше откладывают.

“Таким образом, спрос превысил предложение и привел к росту цен сделок, — объясняет экономист. — Если в текущем году экономика не испытает дополнительных внешних негативных потрясений, например, обвала фондовых рынков и т. д., вполне логично, что цены на недвижимость продолжат расти. Даже когда спрос снижается, более логичным будет замедление роста цен, чем их падение. С одной стороны, более высокие затраты девелоперов как на рабочую силу, так и на строительные материалы предотвратят падение цен, с другой стороны, покупательная способность населения постоянно растет на фоне роста заработной платы”.

Ингмар Саксинг добавляет, что лучшее время для покупки или продажи дома — это когда он вам нужен.

“Дом не может рассматриваться как инвестиция или спекуляция. Если вы продаете один дом, вам обычно нужно купить вместо него другой. Через три года вы сможете продать свой дом дороже, но и новый дом будет дороже, а вы уже много лет живете в доме, который не отвечает вашим потребностям, — констатирует Ингмар Саксинг. — Другое дело с недвижимостью, приобретенной для инвестиций или спекуляций, но я не хочу давать никаких рекомендаций по спекуляциям с недвижимостью, особенно на данный момент”.

Спрос не так высок



Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман говорит, что рынок сейчас в очень сложной ситуации — цены высокие, предложений мало.

“Также важно отметить, что спрос на самом деле не так высок, как это пытаются показать. По сравнению с допандемийным 2019 годом, на рынке жилья было совершено всего на 10% больше сделок. Однако инфляция создала впечатление, что цены будут продолжать расти, и в результате многие люди, ожидающие подходящего времени для продажи недвижимости, пока не хотят ее продавать, — объясняет Сооман. — Трудно сказать, когда закончится рост цен и чем он закончится, но ясно, что в свете общего удорожания жизни и фантастических расходов на энергоносители рынок скоро сбавит обороты — состоятельные люди к сегодняшнему дню уже сделали свои покупки, однако люди с более низкими доходами тратят деньги на то, что помогает справляться с текущими делами”.

Сооман отмечает, что мы действительно находимся в ситуации, когда прогнозирование — совершенно неблагодарная работа, потому что последние два года буквально каждую неделю на рынке происходит что-то непредсказуемое.