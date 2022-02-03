АНАЛИЗ | Не только в Таллинне: где в Эстонии покупают недвижимость?

Если в 2017 году 55% всех сделок с квартирами в Эстонии заключали в Харьюмаа, то за первые 11 месяцев 2021 года количество сделок в Харьюмаа сократилось, составив 53% всех сделок с квартирами. Снизилось и количество сделок в Таллинне, и впервые за пять лет они составили всего 40% от общего числа.

В то же время доля сделок в Тарту и Ида-Вирумаа выросла. За первые 11 месяцев 2021 года в этих уездах было совершено больше сделок, чем за весь предыдущий год, составив соответственно 14% и 11% всех сделок в Эстонии.

В других уездах количество сделок остается стабильным на протяжении многих лет. Например, 6% всех сделок на рынке недвижимости происходит в Пярнуском уезде, 4% — в Ляэне-Вирумаа и 2% — в Ярвамаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа.