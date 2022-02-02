На кону квартира в Ласнамяэ: кому достанется жилье одинокой пенсионерки — арендатору или городу?

“Я понимаю, что я заинтересованное лицо теперь. Но я с Вероникой как со своей бабушкой. Мои родители рано умерли, и я жил с бабушкой. Мне просто жаль по-человечески ее, я переживаю, что с ней будет, если ее лишат дееспособности и отправят в дом престарелых. Ведь напрямую мне заявили, что определят ее туда, — говорит мужчина. — Я и соцотдел предупредил, что обращусь в редакцию по просьбе Вероники. Я всегда буду на ее стороне. Меня возмущает, что человека хотят лишить дееспособности вот таким образом”.

Игорь добавляет, что у них с Вероникой был разговор и о том, чтобы оформить опекунство. Но когда мужчина обмолвился об этом в беседе с представителем социального отдела, ему сообщили, что он заинтересованное лицо и не имеет права.

“Конечно, пожилой человек в 89 лет как ребенок. Даже если она повторяет что-то по несколько раз, ну что поделать, мы все будем пожилыми. Но работники социального отдела полагают, что у Вероники деменция, поэтому нужно лишить ее дееспособности и взять под опеку города. Активно начали они заниматься этой темой, когда узнали, что Вероника отписала мне квартиру по завещанию, — добавляет Игорь. — Сам я завещания не видел, но Вероника сказала, что нотариально все оформила, это было весной. “Ты рад?” — спросила. А что я рад? Завещала — ну хорошо. Не завещала — тоже хорошо. Я же не из-за этого ей помогал всегда”.

Мужчина рассказал, что больше года снимает жилье у 89-летней Вероники, которая живет в соседней комнате. Ходит для нее за продуктами, убирает в квартире, помогает пенсионерке по мере необходимости.

“Соцзащита Ласнамяэ хочет лишить пожилую женщину дееспособности, чтобы отправить ее в дом по уходу и получить ее квартиру. А пенсионерка — гражданка Эстонии, и она возмущена такой перспективой, поэтому сама попросила меня с вами связаться. Она будет благодарна, если вы ей позвоните”, — с такими словами обратился в “МК-Эстонию” Игорь в конце декабря.

Когда Игорь связался с редакцией, он еще проживал в квартире на ул. Маяка, где снимал койко-место у 89-летней Вероники. Как позже рассказала сама пенсионерка, она давно сдает два места в одной из двух комнат, потому что пенсии ей не хватает, да и жильцы хотя бы помогают ей по дому.

“Недвижимость, принадлежащая подопечным лицам, т.е. лицам, которым суд назначил опекуна в лице местного самоуправления, отчуждается в ходе публичных торгов на основании соответствующего судебного постановления. За счет полученных от ее продажи средств покрываются расходы, связанные с осуществлением ухода за подопечным в попечительском учреждении”, — поясняет Андрей Новиков.

По словам вице-мэра, в соответствии с порядком пользования, распоряжения и владения находящимися в собственности города Таллинна жилыми помещениями, полученную в качестве наследства квартиру Таллинн сдает в аренду семьям, которые нуждаются в жилом помещении, и продает в ходе публичных торгов, если сдача квартиры в аренду не является целесообразной ввиду ее технического состояния.

Как объясняет Новиков, если в ходе производства по наследственному делу выяснится, что у человека нет наследников и он не делал завещания, то в этом случае нотариус выдает свидетельство о праве на наследство местному самоуправлению, исходя из последнего места жительства умершего человека.

“Проживающие в одиночку люди не всегда являются лицами без законных наследников или наследников по завещанию, — комментирует вице-мэр Таллинна Андрей Новиков . — Наследник выявляется в ходе производства по наследственному делу, которое проводит нотариус. Возбудить производство по наследственному делу может заинтересованное лицо, представившее нотариусу соответствующее заявление. Уточним также, что наследственное имущество включает в себя не только права, но и обязанности. Вместе с недвижимым имуществом город, как правило, перенимает и связанные с ним требования, например, неоплаченные счета и прочие обязательства”.

Тем временем, по закону, действительно, если одинокий пенсионер попадает по опеку местного самоуправления или умирает, не имея наследников, то его имущество достается местному самоуправлению.

“Мы не имеем права разглашать информацию о состоянии здоровья человека, а также оказанной ему помощи и услугах без его согласия”, — заключили в соцотделе.

В социальном отделе Ласнамяэ на просьбу прокомментировать ситуацию с Вероникой и ее возможным лишением дееспособности ответили, что знают об этой пожилой женщине и работают над тем, чтобы установить ее потребность в помощи.

Он добавляет, что до конца 2021 года организацией отчуждения принадлежащего подопечным лицам имущества занимался Департамент городского имущества. В 2022 году услуга перешла Таллиннскому департаменту социальных дел и здравоохранения.

Ситуация изменилась

После Нового года стало известно, что Игорь съехал от Вероники.

“Кто-то, то ли соцработник, то ли кто-то еще, я не знаю, наплел бабушке, что я приезжий, чуть ли не преступник. Хотя я приехал из России, но являюсь гражданином Эстонии. Она, наверное как пожилой человек испугалась этого и попросила меня съехать. Так что накануне Нового года я уже был в гостинице. Причем Вероника мне в лицо не говорила, что я преступник, я узнал, что она так считает, от ее подруги, которая с ней поддерживает связь, — рассказывает Игорь. — Она сказала, что Вероника в последние дни странно себя ведет, разные нелепые вещи говорит. От другого человека я узнал, что я якобы завещание куда-то дел, а было ли оно вообще… Мне Вероника тоже звонит периодически, но ни в чем не обвиняет. А на днях она мне сказала, что к ней приедут полицейские и будут жить у нее”.

Бывший квартирант говорит, что не обижается на Веронику и зла не держит.

“Если раньше она просила меня быть с ней, то теперь выселила. Это ее право. Моя совесть чиста, я никогда не преследовался по закону и не знаю, кто что про меня наговорил, — добавляет Игорь. — Только переживаю за Веронику, что с ней будет дальше”.

“МК-Эстония” два раза общалась с Вероникой. До Нового года она рассказывала, что родные ее все умерли, никого нет, что живет она вместе с Игорем и ищет еще жильца. Об Игоре пенсионерка отзывалась очень хорошо, говорила, что он ей помогает по дому и покупает продукты. Но на вопрос о завещании уклончиво ответила, что надо еще подумать, оставлять ли ему квартиру.

После Нового года женщина была так же бодра и охотно общалась. Плохого о своем бывшем жильце не говорила, но на вопросы о наследовании квартиры отвечала иначе.

“Социальный работник мне очень помогает, приносит продукты. Игорь тоже помогал, мне продукты приносил, когда себе покупал, я его тоже просила. Я зимой на улицу не выхожу вообще. А сейчас он съехал, к нему жена из России приехала, — объясняет Вероника. — Я бы еще жильца нашла, желательно женщину, чтобы по хозяйству могла помочь. Но сейчас вообще очень сложно найти кого-то, так что я не особенно надеюсь. Если определят меня в дом по уходу в Иру, так и ладно. И квартира отойдет государству. Это же по закону так и должно быть”.

Так что если никакого завещания не было, то квартира пенсионерки достанется городу. Но если же завещание все-таки было, не имеет значения, признают женщину недееспособной сейчас или нет.

“Даже если есть родственники, каждый дееспособный человек вправе завещать свое имущество тому, кого он желает видеть своим наследником. Установление судом опеки над совершеннолетним лицом не приводит к признанию недействительными каких-либо документов, оформленных таким лицом ранее, в том числе и завещания, — констатирует нотариус Алла Шевчук. — При удостоверении завещания нотариус убеждается в том, что завещатель понимает свои действия и смысл завещания, его правовые последствия, только тогда можно завещание удостоверить”.