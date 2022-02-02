ТАБЛИЦА | Рынок нового строительства в Тарту вырос почти вдвое: продано рекордное количество квартир

“Основное внимание сосредоточено на том, что происходит в Таллинне, но на самом деле рынок в Тарту движется столь же быстро, как и столичный — с учетом проданных в прошлом году квартир можно говорить практически об удвоении рынка”, — отметил Рейго Рандметс, исполнительный директор компании Reterra, которая продала в прошлом году в Тарту больше всего новых квартир.

“Как и в Таллинне, покупатели в Тарту чаще всего ищут двух- и трехкомнатные квартиры энергетического класса А с более низкими административными и эксплуатационными расходами. В двух крупнейших городах Эстонии ситуация похожая: доминируют 5–6 крупных игроков, занимающих большую часть рынка”, — добавил Рандметс.

Вместе с тем, хотя продажи в Тарту почти удвоились, количество доступных новых квартир сокращается — в конце года число предложений составило 284 квартир, что на 60% меньше, чем в прошлом году.

Reterra третий год подряд лидирует в Тарту по продаже жилья: в прошлом году компания продала 150 новых квартир, причем почти половину из них — в двух очередях крупного проекта Raadimõisa. В пятерку ведущих девелоперов новых проектов в Тарту также входят Avaare Kinnisvara, Agriland KV, Nordecon и Merko.

Несмотря на вызванный коронавирусом кризис, рынок нового жилья в Тарту в прошлом году продолжал расти. Если в 2019 году в тартуском регионе были проданы 603 новые квартиры, то в 2020 году их было уже 770, то есть почти на 30% больше.