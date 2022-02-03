ФОТО | В Мустамяэ построят новый современный наемный дом. Смотрите, как он будет выглядеть изнутри!

В здании MAGMA Stuudiod будут предлагаться съемные студии трех типов — более крупные студии с двухкомнатной планировкой, классические однокомнатные съемные студии, а также компактные студии, специально предназначенные для двоих человек. Кроме того, в доме будут обустроены типичные для стиля коливинга помещения для удобства — ежедневно находящийся в распоряжении жильцов тренажерный зал, помещение для развлечений и отдыха, предназначенная для учебы и работы общая рабочая зона, и на каждом этаже будет находиться отдельная стиральная машина. На дворовой территории помимо возможностей для развлечений и занятия спортом будет располагаться общинный сад, включающий ящики для посадки растений и парник. На крыше дома MAGMA Stuudiod будет предусмотрен солнечный парк мощностью 40кВт.

Калле Арон, член правления Scandium Kinnisvara: “MAGMA Stuudiod — это уже пятое крупное здание в портфеле Scandium, которое будет построено специально в качестве наемного дома. В части дополнительных возможностей оно, несомненно, станет наиболее совершенно оборудованным зданием в стиле коливинга, в котором как работающие в близлежащих районах специалисты, так и студенты смогут чувствовать себя максимально комфортно. Управлением дома будет заниматься входящая в концерн Scandium и обладающая богатым опытом фирма Nestin Rent”.

Ильдико Сиймон, менеджер по обслуживанию Nestin Rent: “Дома стиля коливинга были приняты молодыми жителями Эстонии очень хорошо. Такие дома особенно популярны среди активных, общительных и обладающих схожим образом мышления специалистов и студентов, благодаря чему различные мероприятия в доме являются достаточно частым явлением. В условиях коронавируса в Эстонии потребность в сообществе возросла еще больше, и именно такая среда предлагается жителям домов, которые находятся в нашем управлении, и девелопментом которых занимается Scandium”.