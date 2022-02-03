ФОТО | В Мустамяэ построят новый современный наемный дом. Смотрите, как он будет выглядеть изнутри!
Новый пятиэтажный наемный дом в стиле коливинга будет располагаться в Мустамяэ рядом с торговым центром Mustika. В новом здании, которое будет построено по адресу Лаки 24/2, будет предлагаться 151 однокомнатная и двухкомнатная студия, а также широкий выбор общих зон, предназначенных для жильцов. Разрешение на строительство уже было выдано, и фирма Mitt & Perlebach совсем скоро начнет строительные работы.
В здании MAGMA Stuudiod будут предлагаться съемные студии трех типов — более крупные студии с двухкомнатной планировкой, классические однокомнатные съемные студии, а также компактные студии, специально предназначенные для двоих человек. Кроме того, в доме будут обустроены типичные для стиля коливинга помещения для удобства — ежедневно находящийся в распоряжении жильцов тренажерный зал, помещение для развлечений и отдыха, предназначенная для учебы и работы общая рабочая зона, и на каждом этаже будет находиться отдельная стиральная машина. На дворовой территории помимо возможностей для развлечений и занятия спортом будет располагаться общинный сад, включающий ящики для посадки растений и парник. На крыше дома MAGMA Stuudiod будет предусмотрен солнечный парк мощностью 40кВт.
Калле Арон, член правления Scandium Kinnisvara: “MAGMA Stuudiod — это уже пятое крупное здание в портфеле Scandium, которое будет построено специально в качестве наемного дома. В части дополнительных возможностей оно, несомненно, станет наиболее совершенно оборудованным зданием в стиле коливинга, в котором как работающие в близлежащих районах специалисты, так и студенты смогут чувствовать себя максимально комфортно. Управлением дома будет заниматься входящая в концерн Scandium и обладающая богатым опытом фирма Nestin Rent”.
Ильдико Сиймон, менеджер по обслуживанию Nestin Rent: “Дома стиля коливинга были приняты молодыми жителями Эстонии очень хорошо. Такие дома особенно популярны среди активных, общительных и обладающих схожим образом мышления специалистов и студентов, благодаря чему различные мероприятия в доме являются достаточно частым явлением. В условиях коронавируса в Эстонии потребность в сообществе возросла еще больше, и именно такая среда предлагается жителям домов, которые находятся в нашем управлении, и девелопментом которых занимается Scandium”.
Архитектором MAGMA Stuudiod являются бюро Sirkel & Mall и строителем фирма Mitt & Perlebach. Завершение строительства здания планируется на лето 2023 года.