ФОТО | Стало известно, как будет называться новое офисное здание в центре Таллинна

Архитектурное решение Golden Gate было создано в результате совместной работы с архитекторов Arhitekt11 Райво Пуусепа и Иллимара Труверка. Внешний вид здания, вдохновленный стилем art deco, будет изысканным и элегантным. Общая площадь здания — 12 000 м2, размер одного этажа — около 2100 м2. На первом этаже расположатся магазины и рестораны с открытыми террасами, на верхних этажах появятся офисы. Под землей появится автостоянка на 100 мест, а на крыше дома — зеленая терраса.

По словам директора по строительству US Real Estate Тармо Похлака, подготовительные работы и работы по сносу начнутся уже в апреле этого года: “Мы, безусловно, хотим сохранить историческую часть объекта — каменные стены конца 19 и начала 20 века останутся и будут интегрированы в новое здание. Планируя каждое новое здание, мы обобщаем накопленный опыт и в тесном сотрудничестве с ведущими архитекторами и инженерами объединяем лучшую архитектуру с современными энергосберегающими техническими решениями”.

Офисное здание будет обладать отличной доступностью для автомобилистов и пользователей общественного транспорта, а также получит парковку для сотрудников и клиентов. Город Таллинн планирует до конца 2024 года завершить портовую линию трамвая, что значительно уменьшит автомобильное движение на улице Ахтри и сделает безопаснее движение пешеходов между портом и центром города.

“Golden Gate — коммерческое здание с очень хорошей видимостью, мимо которого ежедневно будут проезжать по 80 000 автомобилей, — сказал исполнительный директор US Real Estate Ааво Кокк. — Мы уже получили более двадцати запросов в связи с арендой и можем подтвердить, что интерес к офисным помещениям чрезвычайно высок. Размеры и решение здания позволяют арендовать офис в центре города и крупным предприятиям. На нынешнем этапе можно высказать свои пожелания в отношении дизайна интерьеров будущего офисного помещения, а также о планировке этажа”.

Компания US Real Estate приобрела недвижимость по адресу Ахтри, 6 в конце 2021 года и построит здесь одно из наиболее привлекательных офисных зданий в Таллинне. Строительство Golden Gate будет завершено в конце 2024 года.