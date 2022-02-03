ФОТО | Определились лауреаты премий года Союза архитекторов Эстонии

На получение премий года Союза архитекторов Эстонии в этот раз претендовало 43 работы, из которых было отобрано пять номинантов на премию архитектора года и пять номинантов в категории частной застройки. Помимо круизного терминала на премию архитектора года претендовали авторы основной школы Хаапсалу, волостного здания Сауэ, хийуского развлекательного центра “Туулеторн” и читального павильона “Валге лехт”. В категории частной застройки были номинированы частные дома из Виймси, Тарту, Муху, Вяэна-Йыэсуу.

Лауреата премии архитектора года в этот раз выбирал всемирно признанный польский архитектор Роберт Конечный, который, по его словам, увидел в Эстонии много интересной архитектуры. Круизный терминал оказался лучшим из посещенных Робертом Конечным зданий. “Мне особенно понравилось то, как функции терминала объединены с общественным пространством, возвращая тем самым приморскую зону городу. Здание характеризуется высокими архитектурными ценностями и последовательностью архитекторов в точности деталей”, — отметил Конечный. Круизный терминал был также удостоен главной архитектурной премии Капитала культуры.

В категории частной застройки премия 2021 года была в равной степени поделена между двумя лауреатами: летний дом Куку-Ранна в Вяэна-Йыэсуу и дом Лаанеотса в Виймси. Жюри стояло перед сложной задачей сравнить несравнимое: роскошные высококачественные проекты со зданиями, построенными с ограниченным бюджетом. “Иногда аккуратно спланированного и хорошо построенного проекта недостаточно, чтобы выделиться. Оригинальность в архитектуре не всегда связана с использованием лучших материалов, — сказала член жюри, латвийский архитектор Дагния Смилга. — Для меня стояло два ключевых вопроса для оценки: хорош ли этот дом для его жителей и приносит ли его архитектура миру что-то беспрецедентное?”