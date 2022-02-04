Новый рекорд: в январе цены на квартиры выросли на 20%!

По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, шок от скачка цен на электроэнергию в начале года затронул и рынок недвижимости, заставив людей проявлять больше активности в поисках подходящего жилья. “По этой причине в январе выросло количество предложений как о продаже, так и об аренде недвижимости. Высокие расходы на коммунальные услуги больше всего влияют на рынок аренды, так что, возможно, нас ждет небольшая коррекция цен в сторону их снижения”, — сказал Хабал.

“Однако цены на рынке купли-продажи продолжают расти. За год средняя медианная цена квадратного метра квартиры по Эстонии увеличилась примерно на 300 евро. В маленьких городах рост цен происходил значительно быстрее, чем в Таллинне, где стоимость квадратного метра за год выросла на 8,8%, составив 2394 евро. Вероятно, и в этом году мы увидим быстрый рост медианной цены, что обусловлено общей инфляцией и большим количеством новостроек”, — отметил Хабал.

В январе в Эстонии зарегистрировано 1750 сделок купли-продажи квартирной собственности, что на три процента меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Квадратный метр квартиры в Харьюмаа в январе в среднем стоил 2295 евро, по сравнению с прошлым годом он подорожал на 14,5 процента. В Тартумаа стоимость квадратного метра за год выросла на 10,7 процента, достигнув 1848 евро, в Пярнумаа — на 19,3 процента (1287 евро), а в Ида-Вирумаа — на 35,7 процента (282 евро).

В январе в Эстонии было зафиксировано 193 сделки с частными домами, что на 14,6 процента меньше, чем в прошлом году. В среднем в январе стоимость дома составляла 150 000 евро, что примерно на 6 процентов больше прошлогоднего показателя. Самый дорогой особняк был продан за 850 000 евро.

В общей сложности в январе было зарегистрировано 223 сделки с участками под жилую застройку, что на 12,2 процента меньше, чем в прошлом году. В среднем цена участка превышала 30 000 евро, что примерно на 20% дороже по сравнению с прошлым годом. За год число сделок купли-продажи дач уменьшилось на 12 процентов, составив 44 операции. Цены на лучшие дачные объекты в Эстонии держатся на уровне примерно 200 000 евро.