07.02.2022, 08:00
Продажи люксовой недвижимости взлетели благодаря стартапам
Фото: Pixabay
Количество сделок на рынке люксовой или элитной недвижимости в прошлом году выросло втрое в годовом сравнении, и специалисты уверяют, что возросшей активности способствовали деньги, полученные от продаж эстонских стартапов, пишет dv.ee со ссылкой на Äripäev.
“В прошлом году произошел большой скачок продаж элитной недвижимости, что отчасти было связано с общим ростом цен на недвижимость”, — поясняет маклер бюро недвижимости Uus Maa Luxum Кайри Ванем. — Однако в действительности ситуации способствовали и успешные продажи наших единорогов и стартапов. Благодаря этому на рынок вышла клиентура с высокой покупательской способностью, которая и помогла нам поднять цены на недвижимость”.