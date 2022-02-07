Продажи люксовой недвижимости взлетели благодаря стартапам

“В прошлом году произошел большой скачок продаж элитной недвижимости, что отчасти было связано с общим ростом цен на недвижимость”, — поясняет маклер бюро недвижимости Uus Maa Luxum Кайри Ванем. — Однако в действительности ситуации способствовали и успешные продажи наших единорогов и стартапов. Благодаря этому на рынок вышла клиентура с высокой покупательской способностью, которая и помогла нам поднять цены на недвижимость”.