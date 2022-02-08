Назван новый определяющий фактор при покупке жилья

Всё чаще люди при выборе недвижимости отдают предпочтение домам с наиболее эффективным решением по отоплению и обладающим высоким классом энергоэффективности. “Если раньше такого рода вопросы задавались просто для информации, то теперь эти сведения часто служат основой для принятия решения. Чем ниже затраты на энергию и вспомогательные расходы, тем более востребована конкретная недвижимость на рынке в данный момент”, — говорит Ребане.

Хотя проживание в квартире считалось более дешёвым, чем в индивидуальном доме, в свете энергетического кризиса эти роли несколько изменились. “Сегодня мы достигли ситуации, когда дешевле жить в частном доме с хорошей теплоизоляцией и хорошо спроектированным отоплением, потому что дополнительные расходы на квартиру стали намного выше”, — сказал Ребане.

По словам Ребане, энергетические кризисы также привели к росту инвестиций в энергоэффективность. “Финансирование уверенно движется в сторону большей экологичности. В результате недвижимость энергетического класса А и В получает более выгодные условия от банков”, — проиллюстрировал он.

Кроме того, сделать свой дом более энергосберегающим стало пропорционально дешевле, чем в предыдущие годы. “Помимо государства, банки также начинают финансировать этот вариант под всё более низкие процентные ставки, так как это выгодно и клиенту, и банку, поскольку это влияет и на кошелёк клиента, и на рост стоимости недвижимости”, — пояснил Ребане.

Что касается энергосберегающих решений в области отопления, Ребане упомянул, например, тепловые насосы геотермального отопления или солнечные панели. “Это, безусловно, самые лучшие и доступные решения при выборе энергоэффективного индивидуального или многоквартирного дома”, — сказал он.

Ребане сказал, что если два года назад разница в цене между инвестициями в геотермальную систему отопления и тепловой насос “воздух-вода” составляла около 1000 евро, то сегодня мы видим, что эти инвестиции окупаются в течение года, что говорит в пользу геотермального отопления. “Таким образом, период окупаемости отопительного решения стал намного короче”, — говорит Ребане. По его словам, безусловно, стоит избегать электрических радиаторов, которые в нынешних условиях являются самым дорогостоящим решением для отопления.