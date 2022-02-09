Плательщики жилищных кредитов в Эстонии надеются на сохранение низких процентных ставок

По словам экономиста Банка Эстонии Таави Раудсаара, фиксация процентов никогда не была распространена на рынке жилищного кредитования в Эстонии: “Несколько больше это делалось в 2006-2008 годах. После всемирного финансового кризиса процентные ставки в основном снижались и в последние годы оставались на рекордно низком уровне. Поэтому не было причин ее фиксировать, т.к. риск роста процентной ставки казался маленьким”,.

“С другой стороны, банки не очень активно предлагали клиентам такую возможность”, — отметил экономист, добавив, что при повышении спроса банки скорее всего начнут более активно предлагать такой вариант.

В случае кредитов с плавающей процентной ставкой риск ее повышения ложится на заемщика, а для банка никакого прямого риска нет, при этом проблемы с возвратом кредитов у людей могут возникнуть в случае существенного роста процентных ставок, и, по оценке Раудсаара, такой вариант представляется маловероятным.

Экономист пояснил, что на финансовых рынках исходят из того, что Euribor станет положительной в 2023 году: “Но в целом все же ждут, что даже когда ставки станут положительными, они будут относительно низкими. С другой стороны, процентные ставки на финансовом рынке зависят от многих факторов, и их изменения сложно прогнозировать, так что заемщикам следует быть готовым и к более резким изменениям”.