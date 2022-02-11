Эстония получит от еврофондов 366 млн евро на реконструкцию и утепление многоквартирных домов

Программа по утеплению и реконструкции многоквартирных домов рассчитана на пять лет, и Евросоюз выделяет 366 млн евро на эти нужды из своих фондов поддержки, сообщила “Актуальная камера”.

“В этой программе и утепление, и, конечно, можно поставить солнечные панели. Также, например, можно установить лифты для жилых домов. Эта возможность тоже есть, но она очень мало используется”, — рассказал министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

Это лишь часть средств, которые пойдут на увеличение энергоэффективности и утепление стареющего жилого фонда, от 50 до 70% суммы на реконструкцию дома должно будет найти квартирное товарищество. В Таллинне максимальная дотация от государства составит 30%, в регионах до 50%, поскольку возможность получить банковский кредит в Ида-Вирумаа или на юге страны гораздо ниже, чем в столице.