ФОТО | Простенько и со вкусом: как два грузовых контейнера стали летним домиком

Как пишет портал Uncrate, Casa Abierta была построена как дом для семейного отдыха в Чили . Для создания дома, в котором хозяева могли бы проводить летние месяцы, были использованы два грузовых контейнера, над которыми установили соединяющий их навес. Открытая площадка служит “продолжением” дома и используется в качестве кухни и гостиной.

Оба контейнера частично обшиты деревянными досками, а там, где досок нет — покрашены в черный цвет. Дерево вообще доминирует в проекте — им покрыты стены, пол и потолок контейнеров, создавая ощущение тепла в доме и в то же время красиво контрастируя с окрашенным в черный цвет металлом. Из больших окон открывается вид на окружающий пейзаж. Влияние проекта на окружающую среду оказалось минимальным, так как для создания жилья использовались два грузовых контейнера, а часть мебели изготовлена из деревянных поддонов, что сократило как время строительства, потребность в материалах, так и общую стоимость, пишет портал Archdaily.