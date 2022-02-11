ФОТО | Простенько и со вкусом: как два грузовых контейнера стали летним домиком
Сегодня все больше людей предпочитают проводить свой летний отпуск вдали от городской жизни, специально для этого приобретая землю или уже готовый дом. Самые же творческие личности выбирают нестандартные пути, доказывая себе и окружающим, что даже очень знакомые вещи также могут служить нескольким целям. Жить проще, свободнее и легче — это послание хозяев Casa Abierta, дающих вторую жизнь уже использованным предметам и материалам, пишет Delfi Dom Sad.
Как пишет портал Uncrate, Casa Abierta была построена как дом для семейного отдыха в Чили. Для создания дома, в котором хозяева могли бы проводить летние месяцы, были использованы два грузовых контейнера, над которыми установили соединяющий их навес. Открытая площадка служит “продолжением” дома и используется в качестве кухни и гостиной.
Оба контейнера частично обшиты деревянными досками, а там, где досок нет — покрашены в черный цвет. Дерево вообще доминирует в проекте — им покрыты стены, пол и потолок контейнеров, создавая ощущение тепла в доме и в то же время красиво контрастируя с окрашенным в черный цвет металлом. Из больших окон открывается вид на окружающий пейзаж. Влияние проекта на окружающую среду оказалось минимальным, так как для создания жилья использовались два грузовых контейнера, а часть мебели изготовлена из деревянных поддонов, что сократило как время строительства, потребность в материалах, так и общую стоимость, пишет портал Archdaily.
В контейнерах расположены две спальни и ванная комната. Между двумя контейнерами находится комната с лаунж-зоной с креслами из деревянных поддонов и кухонная зона с кухонным оборудованием и обеденным столом. Общая площадь летнего домика — около 95 квадратных метров.