Отказ от ограничений: жилищный кредит со специальным графиком теперь могут получить не только пары с детьми

“Стремительный рост цен на недвижимость в течение последнего года стал препятствием для многих желающих купить новое жилье. Bigbank теперь является единственным банком, который для решения этой проблемы предлагает возможность перепланировать и отложить свои кредитные платежи на будущее в соответствии со специальным графиком”, — объясняет Йонна Пехтер, руководитель Bigbank в Эстонии. До сих пор возможность получения жилищного кредита со специальным графиком предназначалась для молодых семей, но с февраля действующие ограничения сняты. “Рыночная практика за год показала, что круг эстонцев, желающих покупать жилье по специальному графику, становится шире. Теперь эта возможность открыта и для одинокой матери с детьми, и для разведённого или одинокого мужчины — иными словами, для всех”.

“Во многих странах Европы, где цены на жильё в несколько раз выше, чем у нас, аналогичный кредитный продукт более распространён, но в Эстонии его предлагает только Bigbank, — подтвердила глава банка, добавив, что такие кредиты предлагаются клиентам всех банков. — Чтобы получить кредит в Bigbank, не обязательно менять свой домашний банк или перенаправлять к нам поступления своей зарплаты”.

В начальный период жилищного кредита со специальным графиком оплате подлежат только проценты, и только потом клиент начинает вносить платежи по основной части кредита и проценты. Это позволяет в начальный период кредита иметь маленькие платежи и увеличить возвратные платежи только к концу периода.