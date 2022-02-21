ФОТО | Роскошные дома и квартиры в Эстонии, которые сейчас стоят дороже миллиона евро
Представляем вам самые роскошные и дорогие объекты на эстонском рынке недвижимости. Как обычно, большая часть из них находится в Таллинне в Старом городе или на морском побережье, но в этот раз есть и объект из Ида-Вирумаа. Тем не менее, квартир и домов дороже миллиона евро в Эстонии продается не так уж и много — всего около 60 домов и десятка квартир.
Квартира на Тоомпеа, 2 450 000 евро
Одна из самых дорогих квартир, выставленных сейчас на продажу — роскошное жилище в 350 м2 в самом центре Таллинна, на Тоомпеа. Интерьер квартиры, находящейся в дворянском доме 1716 года постройки, сочетает в себе современные и исторические элементы. Полы покрыты роскошным паркетом во французском стиле, а среди мебели представлены самый сливки модных дизайнерских брендов.
Комнаты просторные и открытые, а из больших окон открывается вид как на средневековый Старый город, так и на небоскребы центра Таллинна.
Площадь основного этажа составляет 180 м², а высота потолков — 4 метра. Там находятся кухня, столовая, гостиная и кабинет с подсобными помещениями. На чердачном этаже находятся три спальни с тремя ванными комнатами и гардеробами. Кроме этого в квартир есть паровая баня.
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Квартира с видом на море в Ноблесснере, 1 190 000 евро
Квартира находится в модном столичном квартале Ноблесснер в доме на краю моря с эксклюзивной стороны — там, где из окон виден закат. К квартире в 149 м2 прилагается также просторная терраса с видом на порт, которую можно использовать и зимой благодаря отоплению.
Весь архитектурный план и интерьер квартиры — ручная работа. Все деревянные поверхности в ней подобраны таким образом, чтобы они сочетались. Камин, акценты участки пола, кухонные поверхности, кладовка, раковины в ванных и в сауне сделаны из настоящего обожженного природного камня.
Жизнь в этой квартире делают удобной установленные там смарт-решения. Эксклюзивное LED освещение регулируется с помощью программы, а сенсорные выключатели можно регулировать на свой вкус. Всей квартирой можно управлять как с помощью встроенного в стену компьютера, так и через приложение на мобильном телефоне. Во все комнаты, в том числе и в ванну, проведены колонки. В сауне можно регулировать температуру и уровень влажности.
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Вилла в Виймси с выходом к морю, 1 950 000 евро
К зданию в 366 м2 прилагается участок в 5662 м, который с одной стороны имеет выход к морю. Низкую плату за отопление дома гарантирует экономное геотермальное отопление. На всех трех этажах есть подогрев пола, а их температура регулируется отдельно.
В интерьере использованы только самый качественный строительные и отделочные материалы, а большая часть мебели сделана на заказ. В доме есть центральный пылесос проходящий через три этажа бельепровод.
На первом этаже дома находится гардероб, просторные кухня-столовая и гостиная. Также там есть роскошный спа с джакузи, сауна с электрической каменкой и паровая баня. Из спа-комплекса и гостиной можно выйти на просторную террасу с бассейном и летней кухней. Как внутренний, так и уличный бассейн отапливаются круглый год. На втором этаже расположены спальни, а в подвальном этаже — гараж, техническое помещение и комната для хобби.
О удобствах не забыли и на улице — подъезд к гаражу и периметр вокруг дома сделаны из монолитного бетона, а бетонный пол перед въездом в гараж можно зимой подогревать, чтобы растаял снег.
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Роскошный дом в Нарва-Йыэсуу, 1 100 000 евро
Большая часть домов дороже миллиона евро находится в Таллинне и его окрестностях, но есть один дорогой дом, выставленный на продажу в прибрежном районе курорта Нарва-Йыэсуу. Дом с красивым садом находится на второй линии 12-километрового песчаного пляжа. В его округе есть несколько спа-отелей, магазинов, парков и зеленых зон.
Пол в доме покрыт натуральным паркетом и качественной плиткой, а освещение, двери и сантехника сделана именитыми производителями. На кухне — роскошная итальянская мебель и кухонная техника высшего уровня.
В большинстве комнат установлены кондиционеры, электрические руло на окнах и просторные гардеробы. Как положено такому роскошному зданию, здесь также есть домашний спа с сауной и бассейном.
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