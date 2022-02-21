ФОТО | Роскошные дома и квартиры в Эстонии, которые сейчас стоят дороже миллиона евро

Квартира на Тоомпеа, 2 450 000 евро

Одна из самых дорогих квартир, выставленных сейчас на продажу — роскошное жилище в 350 м2 в самом центре Таллинна, на Тоомпеа. Интерьер квартиры, находящейся в дворянском доме 1716 года постройки, сочетает в себе современные и исторические элементы. Полы покрыты роскошным паркетом во французском стиле, а среди мебели представлены самый сливки модных дизайнерских брендов.

Комнаты просторные и открытые, а из больших окон открывается вид как на средневековый Старый город, так и на небоскребы центра Таллинна.

Площадь основного этажа составляет 180 м², а высота потолков — 4 метра. Там находятся кухня, столовая, гостиная и кабинет с подсобными помещениями. На чердачном этаже находятся три спальни с тремя ванными комнатами и гардеробами. Кроме этого в квартир есть паровая баня.

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Квартира с видом на море в Ноблесснере, 1 190 000 евро

Квартира находится в модном столичном квартале Ноблесснер в доме на краю моря с эксклюзивной стороны — там, где из окон виден закат. К квартире в 149 м2 прилагается также просторная терраса с видом на порт, которую можно использовать и зимой благодаря отоплению.

Весь архитектурный план и интерьер квартиры — ручная работа. Все деревянные поверхности в ней подобраны таким образом, чтобы они сочетались. Камин, акценты участки пола, кухонные поверхности, кладовка, раковины в ванных и в сауне сделаны из настоящего обожженного природного камня.

Жизнь в этой квартире делают удобной установленные там смарт-решения. Эксклюзивное LED освещение регулируется с помощью программы, а сенсорные выключатели можно регулировать на свой вкус. Всей квартирой можно управлять как с помощью встроенного в стену компьютера, так и через приложение на мобильном телефоне. Во все комнаты, в том числе и в ванну, проведены колонки. В сауне можно регулировать температуру и уровень влажности.

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