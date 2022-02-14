ФОТО | Arco Tarc приступила к строительству первого проекта на Штромке стоимостью 22 млн евро
Arco Tarc, строительное предприятие Arco Vara, начинает возведение своего первого объекта — им станет проект по развитию жилого квартала Rannakalda на пляже Штромки. Строящийся в Мериметса жилой район будет состоять из трех- и четырехэтажных домов.
В январе Arco Vara объявила о создании собственной строительной компании. “На сегодняшний день мы подписали с нашей дочерней компанией первый договор на строительство, стоимость которого составляет 22 миллиона евро, и уже ведутся подготовительные работы на строительной площадке объекта Rannakalda”, — подтвердил исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.
По его словам, Rannakalda — это непростой проект по развитию недвижимости. “Новой команде будет поручено возвести более 100 домов, расположенных в уникальном, но сложном для строительства месте”, — признает Нийнемяэ, добавив, что строительство в прибрежной линии будет иметь свои особенности. “Нужно учитывать, что грунт более насыщен водой и песком, поэтому изначально даже доступ к объекту более сложный. В дополнение к многоквартирным домам на территории запланирован специальный павильон, в помещениях которого в будущем может быть кафе, спортивный центр или другое место, обслуживающее жителей района”, — рассказывает Мико Нийнемяэ. Все здания Rannakalda будут относиться к классу энергопотребления А, жилые дома оборудованы солнечными панелями, в квартирах будет монтироваться водяное отопление пола и система вентиляции с рекуперацией тепла.
Предприятие Arco Vara, занимающееся комплексной жилой застройкой, уже давно нуждалось в строительной компании, выполняющей функции генерального подрядчика. “Объемы строительства увеличились, у нас появились четкие долгосрочные объемы строительных работ. Кроме того, у нас возникла ситуация, когда несколько строительных компаний не были готовы заключать договора на долгосрочные и масштабные подряды. Поскольку Arco Vara хотела быть хозяином своего рабочего графика, и у нас была возможность привлечь в новую компанию опытную команду, то мы и реализовали план по созданию собственного строительного предприятия”, — сказал Нийнемяэ. “Качество новых домов, безусловно, останется и в дальнейшем для нас делом чести и наша цель -еще больше повысить его в сотрудничестве с нашей строительной компанией”.
Arco Tarc OÜ на 100% является дочерним предприятием Arco Vara AS, основной задачей которого является генеральный подряд проектов по развитию недвижимости Arco Vara, при этом не исключается, что в будущем Arco Tarc также будет предлагать строительные услуги другим застройщикам.
Arco Tarc начнет строительные работы в жилом квартале Rannakalda в конце этого месяца. Продажа жилых и коммерческих помещений Kodulahe Rannakalda также начнется в ближайшие недели. В новом проекте застройки Rannakalda, который будет реализован по адресу Ламми 8, будет возведено 108 домов, а квартиры будут объемом до пяти комнат. Этап Rannakalda должен быть готов в конце 2023 года. Предприятие Arco Vara запланировало инвестиции в размере 26 миллионов евро.