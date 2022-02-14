ФОТО | Arco Tarc приступила к строительству первого проекта на Штромке стоимостью 22 млн евро

В январе Arco Vara объявила о создании собственной строительной компании. “На сегодняшний день мы подписали с нашей дочерней компанией первый договор на строительство, стоимость которого составляет 22 миллиона евро, и уже ведутся подготовительные работы на строительной площадке объекта Rannakalda”, — подтвердил исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.

По его словам, Rannakalda — это непростой проект по развитию недвижимости. “Новой команде будет поручено возвести более 100 домов, расположенных в уникальном, но сложном для строительства месте”, — признает Нийнемяэ, добавив, что строительство в прибрежной линии будет иметь свои особенности. “Нужно учитывать, что грунт более насыщен водой и песком, поэтому изначально даже доступ к объекту более сложный. В дополнение к многоквартирным домам на территории запланирован специальный павильон, в помещениях которого в будущем может быть кафе, спортивный центр или другое место, обслуживающее жителей района”, — рассказывает Мико Нийнемяэ. Все здания Rannakalda будут относиться к классу энергопотребления А, жилые дома оборудованы солнечными панелями, в квартирах будет монтироваться водяное отопление пола и система вентиляции с рекуперацией тепла.