БОЛЬШОЕ РУКОВОДСТВО | Ремонт квартиры своими руками: с чего начать — алгоритм действий

Этапы ремонта зависят от того, капитальный он или косметический, от сложности работ, бюджета и других деталей. Только определившись с этими вводными, можно планировать конкретные стадии: возможно, можно будет что-то пропустить, чтобы сэкономить время или деньги. Для необходимых же этапов важно соблюдать общепринятую очередность, которую диктует логика стройки.

В 1990-х и 2000-х считалось, что евроремонт — это многоуровневый потолок, ниши в стенах, декоративный камень, барная стойка, фотообои, сложные шторы, теплые светлые оттенки. Сегодня термин встречается все реже.

Это понятие бытует только в странах бывшего Советского Союза и появилось после его распада, когда на строительные рынки в изобилии хлынули новые отделочные материалы. В собственно европейских странах термин “евроремонт” не используют.

Отличается от капитального объемом работ. Обычно цель косметического ремонта — устранить внешние дефекты помещения. В основном речь идет об отделке, которая занимает гораздо меньше времени. Косметический ремонт делают в только что сданных новостройках, так как первые полтора-два года, пока здание дает усадку, в более тщательных работах нет смысла. Таким же образом часто пытаются освежить квартиру перед продажей.

Капитальный ремонт — наиболее основательный и комплексный, требующий наибольших вложений средств, сил и времени. Это и глобальная модернизация, и перепланировка помещений, замена электрооборудования, инженерных систем и коммуникаций. При капитальном ремонте выравнивают стены и потолки, меняют напольные покрытия, переносят дверные проемы, сооружают новые декоративные элементы, перегородки и так далее.

Затевая ремонт, нельзя недооценивать стадию подготовки и планирования. Стоит заранее продумать все детали, определить основные этапы, выстроить последовательность работ, просчитать бюджет. Особенно это важно, если принято решение делать все самостоятельно.

К перепланировке относится не только перенос стен, но и смещение дверных проемов между комнатами, изменение положения электро-, газо- и теплосетей, вентиляционных систем и даже замена газовой плиты на электрическую.

Делая ремонт своими силами, хозяева часто обходятся без дизайнера с целью экономии. Однако набросать проект или что-то вроде него все равно стоит: делать замеры и расчеты все равно придется, а визуализация поможет в планировании. К примеру, даже с самым простым чертежом будет понятнее, как расположить розетки и какой диван влезет в нужную нишу.

Дизайн-проект — набор коллажей, чертежей и визуализаций для отдельной комнаты или всей квартиры — обычно готовит дизайнер интерьера. Кроме эскизов, в проект также включают набор технических расчетов. Например, где будет проложена электропроводка, сколько понадобится краски или обоев для стен, плитки для ванной и т.д. В таком случае у строителей есть более или менее четкий план работ, а владелец квартиры может их контролировать и видит будущий результат.

В погоне за эстетикой важно не забывать, что интерьер должен быть функциональным. Поэтому следует учитывать образ жизни, привычки и мнение членов семьи.

Нанимает ли владелец квартиры дизайнера или нет, для начала стоит определиться с референсами: отобрать примеры интерьеров в специализированных журналах, на сайтах или в соцсетях. Лучше сразу искать варианты с похожими исходными данными, ведь, обустраивая типовую “хрущевку”, странно ориентироваться на пентхаус, как бы ни восхищала картинка. Обратить внимание следует как раз на габариты — общий метраж, высоту потолков, размер и число окон, аналогичную планировку.

Когда понятно, какого именно ремонта требует квартира, самое время подумать, как она в итоге будет выглядеть. Сделать это “на берегу” особенно важно, чтобы не делать лишних работ и не накупить лишних материалов.

Даже при самостоятельном ремонте следует составить смету — документ для расчета и контроля затрат. Можно выполнить его в виде таблицы. В самом простом варианте смета содержит следующие столбцы: название материала или вида работ, единица измерения, количество, цена за единицу и общая сумма.

Завозить разом плитку, обои и краску в квартиру, особенно если она небольшая, неудобно, поэтому разумно составить график поставки материалов. Если что-то будут привозить издалека — из другого региона или даже страны, следует оформить заказ заранее.

Стоит заранее рассчитать количество материалов, чтобы не купить лишнего или, наоборот, не ездить несколько раз по магазинам. Эксперты советуют брать материалы с запасом 10 % от общего объема. Как правило, для расчетов достаточно знать базовые измерения комнаты — длину каждой стены и высоту потолков.

Выбор материалов в большей степени зависит от бюджета ремонта. Но в любом случае надо учитывать функционал комнаты. Например, для кухни лучше взять моющиеся виниловые обои, а для спальни — более экологичные бумажные или флизелиновые. Для влажных помещений нужна более дорогая латексная краска, а для гостиной хватит и обычной интерьерной. С этими тонкостями помогут разобраться консультанты в строительном магазине и специализированные сайты.

Ремонт своими руками подразумевает высокие временные затраты, но в этом случае можно хорошо сэкономить. Главное здесь — следовать составленному плану. Для самых сложных работ, требующих специфического навыка, все равно придется приглашать мастеров — например, чтобы заменить окна или положить паркет.

Самый простой, но и самый затратный вариант — нанять целую бригаду с прорабом. Также можно взять роль последнего на себя, привлекая узкопрофильные команды для решения конкретных вопросов и контролируя все самостоятельно. В любом случае искать рабочих лучше по личным рекомендациям и отзывам.

Если бюджет позволяет, всегда лучше нанять подрядчиков. Опытные специалисты помогут избежать типичных “ошибок новичка”, сэкономят и время, и деньги хозяев, которые при самостоятельном ремонте могут уйти на переделки.

Пазогребень, как и кирпич, обладает высокой плотностью, поэтому тоже подходит для несущих стен. Материал часто усиливает акустику в помещении, то есть может потребовать дополнительной звукоизоляции.

Кирпич, как правило, необходим только для несущих конструкций. Для межкомнатных стен и перегородок достаточно более легких материалов. Надо помнить, что кирпич кладут на бетонный пол, а не на стяжку.

На плане также должно быть учтено расстояние от стен до труб отопления, между трубами, записан их диаметр. В чертежах для санузлов нужно указать местонахождение труб канализации, выходов горячей и холодной воды, расположение отверстия вентиляции.

Помогают правильно рассчитать расход материалов, время работ и их трудозатратность, грамотно распределить бюджет. Чтобы информацию было удобно считывать, на листе бумаги составляют подробный план каждой комнаты. Нужно указать следующие величины: длину каждой стены, высоту потолка, размеры окон и дверных проемов, расстояние между ними. Если в помещении есть конструктивные особенности — колонны, балки, другие выступающие части или ниши, обязательно нужно указать и их точные параметры.

Обычно ремонт начинают с самых сложных и грязных работ: демонтажа старой отделки, возведения или перемещения стен, замены окон и подоконников, труб, проводки и т.д. После перепланировки и инженерных работ кладут плитку в ванной, затем переходят к кухне, далее — к гостиной и спальням, коридорам, кладовой или гардеробной, балкону или лоджии. Совмещать черновой ремонт с отделкой не стоит: последняя требует хотя бы относительной чистоты. Красить стены или клеить обои в комнате, полной строительной пыли, не рекомендуется.

—Разбирают оконный блок. С помощью штапеля демонтируют штапики (узкие рейки, которые держат стекло в каркасе), затем извлекают из рамы стеклопакет. —Выравнивают раму в оконном проеме, устанавливают ее на полимерные монтажные клинья. Для наращивания рамы используется строительный уровень (нивелир), лучше лазерный. —Закрепляют раму в проеме. После выравнивания по вертикали конструкция крепится с помощью шурупов или анкеров. Количество точек фиксации не имеет значения. —Фиксируют окно с помощью монтажной пены. В окно вставляют стеклопакет, штапики монтируются в обратной разбору последовательности. Пустоты вокруг рамы заполняют монтажной пеной, через сутки излишки можно срезать.

Чтобы заменить стояки, нужно обратиться к квартирному товариществу. То же касается любых работ с трубами отопления — в случае ошибок можно оставить без тепла всех соседей.

—тройниковая — простой и дешевый вариант. Основная труба идет от стояка. К общей линии все потребители горячей и холодной воды подключаются через тройники — соединительные детали трубы с тремя отверстиями; —коллекторная — система с использованием специального распределительного устройства. Обеспечивает одинаковый напор на всех точках, используется при подключении большого количества сантехники.

При разводке труб главное — правильный монтаж. Надо также помнить, что стиральная машина и душевая кабина с гидромассажем увеличивают нагрузку на систему.

Для работ с проводкой, скорее всего, понадобится профессиональный электрик. Все можно сделать и самостоятельно, но тогда стоит обратиться к специалистам для подробной консультации и строго соблюдать правила безопасности.

Электросеть монтируют в несколько этапов: —разрабатывают проект или схему; —рассчитывают необходимые материалы, фурнитуру; —размечают стены и устраивают штрабы — борозды в стенах для проводов; —укладывают кабели; —монтируют распределительные коробки, розетки и выключатели; —собирают распределительный щиток; —“прозванивают”, то есть проверяют электропроводку.

Популярный гипсокартон подойдет для стен, на которых в дальнейшем не планируется размещать тяжелые полки или декор. Хорош для стен гардеробной, кладовой, различных ниш.

“Внутри помещений целесообразнее использовать штукатурки на гипсовой основе, за исключением помещений с повышенной влажностью (ванные, душевые). Перед нанесением штукатурки на поверхность, стены нужно обязательно прогрунтовать. Для слабо впитывающих поверхностей, например, бетона, используется грунтовка вроде “Бетоконтакта” — для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью”, — объясняет руководитель учебного центра ООО “Кнауф Гипс” Александр Бортников.

После стены можно обработать абразивной шкуркой. Если на поверхностях есть только мелкие неровности и трещины, их можно сразу шпаклевать.

Штукатурка создает прочный каменный слой и помогает устранить значительные неровности. Правда, нужно долго ждать, пока стена просохнет: максимальной прочности состав может достигнуть через неделю.

Грунтуют стену, чтобы уменьшить расход следующих материалов. Также грунтовки в зависимости от состава могут защищать от грибка и плесени.

Выравнивать стены можно двумя способами — сухим или мокрым. Сухое выравнивание требует установки каркаса, на который потом крепят гипсокартон или фанеру. Этот вариант хорошо подходит при больших изъянах плоскости, где штукатурка и шпаклевка уже не справляются. К тому же плиты создают дополнительный слой звуко- и теплоизоляции, и за ними можно скрыть коммуникации.

Для начала нужно демонтировать старую дверь. Затем удалить все, что осталось на стеновых панелях: штукатурку, монтажную пену, утеплитель, детали крепежа и т.д. Всю поверхность следует очистить, залить бетонную стяжку, выровнять, когда высохнет — обработать грунтовкой. После этого можно снимать замеры для новой двери.

После того как грунтовка высохла, поврежденные места заполняются смесью из кварцевого песка и смесью типа “Ризопокс 3500” немного выше уровня поверхности. Когда смесь затвердеет, участки шлифуют и зачищают.

Чтобы отремонтировать поврежденную старую стяжку своими руками, нужно болгаркой расширить и углубить трещину до такого состояния, чтобы ее края перестали крошиться. Затем трещину зачищают, используя строительный пылесос, и несколько раз покрывают грунтовкой.

Стяжка пола тоже бывает сухая и жидкая. При сухой пол засыпают специальной смесью, при жидкой — заливают специальным составом, как правило, самовыравнивающимся. Сухую стяжку чаще используют на балконах, лоджиях и открытых террасах, так как она, кроме прочего, хороша для испарения влаги или даже дренажа. Для жилых комнат больше подходит жидкая стяжка.

Выравнивание потолка принципиально ничем не отличается от выравнивания стен. Штукатурка и шпаклевка часто оказываются здесь самыми оптимальными методами. Еще один популярный и сравнительно бюджетный вариант — натяжное полотно. Но, как и в случае с каркасными конструкциями, это неудобно, если потолки в комнате низкие.

Чтобы установить раковину с пьедесталом или тумбой, нужно выровнять чашу с помощью уровня. Затем просверлить в стене отверстия для крепления, вставить дюбели и вкрутить крепежные шпильки.

Если санузел совмещен с ванной, то трубы устанавливают параллельно. В местах, где планируется установка сантехники и стиральной машины, делают ветви с шаровыми кранами на окончаниях.

Для обновления стояка и разводки в туалете нужно заменить старые трубы на новые, по диаметру они должны совпадать. Если на трубах нет изоляции, то нельзя ставить их вплотную к стене.

Для начала нужно согласовать работу с компанией, обслуживающей коммуникационные системы внутри дома. Также предупредить соседей о планируемых работах и времени, когда будут перекрыты стояки. Когда нюансы улажены, можно резать старые трубы.

При замене радиаторов лучше отказаться от радикальных изменений в существующей системе отопления, чтобы избежать проблем с управляющей компанией и соседями.

—согласовать работы с квартирным товариществом; —договориться с соседями сверху и снизу о замене стояков — они должны будут впустить к себе мастеров; —демонтировать старое оборудование; —навесить новые радиаторы; —нанести резьбу на стояках; —собрать трубопровод и подключить все к системе отопления дома; —протестировать систему.

Выбор финишной отделки стен зависит не только от бюджета ремонта, но и от состояния поверхности. Так, считается, что красить нужно идеально ровные стены, а неровности лучше скрывают плотные обои или декоративная штукатурка. В любом случае, делая все самостоятельно, лучше подробнее узнать про каждый способ и трезво оценивать свои силы и навыки. Снимать ту же неудачно нанесенную краску довольно хлопотно.

В любом случае потолок сначала нужно очистить, перед побелкой или покраской — загрунтовать, оштукатурить и зашпаклевать.

С помощью дюбелей также устанавливают и крепят к полу унитаз (если речь не идет о более сложных подвесных конструкциях).

На этом этапе надо помнить, что должен быть сохранен доступ ко всем важным узлам труб — ничего нельзя зашивать или закладывать плиткой капитально, это частая ошибка неопытных строителей. Везде, где есть вентили, нужно оборудовать люки или дверцы.

Чистовая отделка пола

Строительные магазины сегодня предлагают множество видов напольных покрытий, среди которых ламинат, паркет, инженерная доска, линолеум, плитка, ковролин, различные типы плитки и др. Материал нужно выбирать в зависимости от функций комнаты: для кухни и ванной традиционно используют плитку, тогда как для детской она считается неподходящей и даже травмоопасной. Не со всеми покрытиями “дружит” теплый пол. Любой из отделочных материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассматривать индивидуально.

Установка межкомнатных дверей

Межкомнатные двери делают из разных материалов, чаще всего из массива дерева, МДФ и ДВП. Из таких же материалов состоят и коробки. Самым недолговечным вариантом считаются коробки из ДВП, которые прогибаются даже под своим весом. Ламинированная древесина удобна тем, что ее не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки. Самые качественные, но и самые дорогие — двери и коробки из массива дерева. Более бюджетным, но все еще премиальным материалом будет шпон. Самым оптимальным решением по соотношению цены и качества в среднем сегменте многие сегодня считают МДФ.

Что касается конструкций дверей, современные производители выпускают не только привычные распашные — бывают и раздвижные, и складные, и поворотные.